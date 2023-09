Saw X : les premiers avis sont tombés. Flop ou vraie bonne surprise ?

Les premiers avis sur le film d'horreur "Saw X" sont tombés ! Que vaut le retour de Jigsaw et de ses terribles pièges ? En attendant de le découvrir au cinéma le 25 octobre prochain, vous pouvez découvrir ce qu'en ont pensé les premiers spectateurs.

Saw X : le tueur au puzzle est (encore) de retour

Depuis 2004, la saga d'horreur Saw initiée par James Wan nous a offert neuf longs-métrages mettant en scène les infâmes pièges de John Kramer, alias Jigsaw, pour des résultats cinématographiques plus ou moins convaincants. Et alors qu'on le pensait définitivement disparu à la fin de Saw III, le tueur au puzzle ne cesse de faire des comebacks au fil des films. Pour le dixième volet, sobrement intitulé Saw X, il n'apparaîtra plus dans des flashbacks.

La raison ? L'intrigue de ce nouveau long-métrage mis en scène par Kevin Greutert se déroule entre les deux premiers épisodes de la franchise. John Kramer (toujours interprété par Tobin Bell), atteint d'un cancer en phase terminale, se rend au Mexique en quête d'un traitement expérimental. Cependant, il découvre une sordide arnaque visant les plus vulnérables. Cette découverte déchaîne la fureur de Jigsaw, le poussant à concevoir des pièges toujours plus horribles pour châtier les escrocs responsables de sa propre chute mortelle. Et côté imagination, il n'a rien perdu de sa superbe pour des mises à mort toujours plus gores (la preuve ici).

En France, le film est attendu le 25 octobre prochain. Aux États-Unis, il est prévu pour ce vendredi 29 septembre, et des petits chanceux l'ont déjà découvert...

Saw X : les premiers avis sont tombés !

En retournant dans le passé, Saw X a injecté du sang frais dans la franchise. Il offre ce que vous voulez (principalement des pièges qui font grimacer et remplis de sang), mais tente également quelque chose de différent avec un film Saw. Tout ne fonctionne pas, mais c'est la suite la plus forte à ce jour.

Saw X remet la franchise sur les rails en racontant une solide histoire de John Kramer. C’est une facette différente de Jigsaw que nous n’avons pas l’habitude de voir et c’était génial de revoir Tobin Bell. Kramer est le Punisher du genre horreur. J'espère que la franchise continuera à partir de ce point de l'histoire

Maintenant que l'embargo social a été levé, je suis heureuse d'annoncer que Saw X est l'un des MEILLEURS ajouts à la franchise. Il ramène l’essence originale du premier film tout en permettant au public de mieux comprendre Kramer. De plus, les pièges sont *chef kiss*

Adhérant initialement à une structure différente de celle à laquelle nous sommes habitués, Saw X insuffle un élément plus humain en plongeant dans le désespoir de Kramer. N'ayez crainte, car il finit par embrasser le carnage sanglant auquel nous nous attendons avec des astuces et des pièges véritablement induisant des tortillements et qui font mal. Putain de plaisir !

Vous l'aurez compris, pour l'instant, les avis sur ce nouveau film de la saga sont excellents. Ils prédisent un retour en grande forme pour John Kramer et ses terribles pièges. Il ne reste maintenant plus qu'à patienter jusqu'au 25 octobre pour découvrir le film au cinéma ! Pile poil pour Halloween ! On a hâte.