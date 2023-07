Saw X : les pièges immondes de Jigsaw recommencent dans le trailer

Comme l'annonce le trailer, "Saw X" dévoilera le "jeu le plus personnel" du tueur au puzzle incarné par Tobin Bell. Dans ce nouveau volet de la franchise, John Kramer cherchera à se venger d'escrocs qui ont profité de sa faiblesse.

Le tueur au puzzle est de retour dans Saw X

Malgré sa mort dans Saw III, John Kramer n'a jamais vraiment quitté la franchise initiée en 2004 par James Wan. Avec Saw X, le tueur au puzzle incarné par Tobin Bell revient au centre de l'intrigue. Situé entre le premier et le deuxième volet, ce dixième opus débutera avec la tentative du personnage de se débarrasser de son cancer grâce à un nouveau traitement en se rendant au Mexique. Il découvre cependant qu'il s'agit d'une arnaque et décide donc de se venger des escrocs qui ont profité de sa faiblesse et de celle d'autres victimes.

Jigsaw met donc en place de nouvelles énigmes qui, si les participants du jeu échouent, auront des conséquences répugnantes. Au menu : perceuses enfoncées dans le crâne, fils de fer permettant de trancher des carotides, doigts brisés ou encore découpe de membres charnus. Le tout sans anesthésie, afin que les proies du meurtrier puissent profiter au maximum du programme.

Saw X ©Metropolitan FilmExport

Au cours de cette partie, John Kramer devrait pouvoir compter sur l'aide de sa disciple Amanda Young (Shawnee Smith), comme le révèle la bande-annonce qui promet un nouveau spectacle dégoûtant. Michael Beach, Steven Brand, Synnøve Macody Lund, Renata Vaca, Paulette Hernandez et Octavio Hinojosa complètent la distribution du long-métrage orchestré par Kevin Greutert, monteur de plusieurs opus et réalisateur de Saw VI et Saw 3D : Chapitre final.

Saw X est à découvrir au cinéma dès le 25 octobre 2023. En attendant, retrouvez le trailer en tête d'article.