Scarface : Michelle Pfeiffer a vécu un tournage très difficile, mais le film a sauvé sa carrière

Diffusé ce soir sur Arte, "Scarface" a grandement aidé la carrière de Michelle Pfeiffer. Pour autant, la comédienne n'a pas vécu que des moments joyeux durant le tournage du film.

Scarface : le film qui changea la carrière de Michelle Pfeiffer

Dans le genre film culte par excellence, Scarface (1984) se pose là. Même si à sa sortie le film de Brian De Palma n'a pas été apprécié à sa juste valeur, il est ensuite rentré dans l'inconscient collectif et la culture populaire, devenant un symbole pour le milieu urbain, et une référence dans le monde du rap et du hip hop. Pour ce remake de l'œuvre d'Howard Hawks (1932), De Palma et Oliver Stone (au scénario) ont eu la bonne idée de transposer l'histoire de ce petit criminel qui va atteindre les sommets et s'écrouler dans le Miami des années 1980.

Tony Camonte est ainsi devenu Tony Montana, un réfugié cubain expulsé de Cuba et envoyé aux États-Unis, comme bon nombre de ses compatriotes lors de l'exode de Mariel. D'abord parqué dans un refuge, il se retrouve ensuite à faire des petits boulots de cuistots. Sauf que Tony rêve d'autre chose. Comme il le dit dans la géniale version française de Scarface, il a "des mains faites pour l'or, mais elles sont dans la merde". C'est ainsi qu'il accepte de faire le sale boulot pour un caïd de Miami, avant de gravir les échelons. Sauf que Tony en voudra toujours plus, à commencer par Elvira, la compagne de son patron qu'il finira par s'approprier avant de bâtir son propre empire criminel et de devenir plus pourri que jamais...

Car même si Tony Montana a quelque chose de fascinant, bien aidé par le charisme d'Al Pacino, il demeure un personnage problématique et amoral, qui détruit tout ce qu'il touche - même sa sœur qu'il désire inconsciemment. Même s'il a été vu par certains comme un héros d'une classe défavorisé, Brian De Palma n'a jamais fait son éloge et ne cache en rien ce qu'est vraiment Tony Montana.

Les craintes de Michelle Pfeiffer

Outre la performance géniale d'Al Pacino, Scarface met en valeur Michelle Pfeiffer dans un de ses rôles les plus marquants. Un rôle qui aurait pu lui échapper, car à l'époque peu de personnes croyaient encore en elle. Il faut dire que la comédienne (âgée de 25 ans à la sortie du film) était encore au début de sa carrière et sortait de l'énorme échec de Grease 2 (1982). C'est pour cette raison qu'Al Pacino, très impliqué sur le projet, n'était pas convaincu par elle. Ce qui rendit Michelle Pfeiffer très nerveuse lorsque ses agents lui dire qu'elle pouvait passer un test pour le film. Comme elle l'expliqua dans le podcast The Skinny Confidential, elle eut une réaction "mitigée", à la fois "heureuse de sortir de la misère" mais aussi "torturée" par l'idée qu'elle serait mauvaise.

J'avais tellement peu d'espoir d'obtenir ce rôle.

Michelle Pfeiffer - Scarface ©Universal Pictures

Cependant, la comédienne est parvenue à faire pencher la balance lors d'une audition test durant laquelle elle blessa l'acteur. Une bonne chose pour sa carrière, même si Michelle Pfeiffer vécue ensuite un tournage difficile.

"Je m'endormais en pleurant"

C'est ce qu'elle raconta lors d'une interview avec Darren Aronofsky (via Farout Magazine), expliquant d'abord un certain malaise à être, avec Mary Elizabeth Mastrantonio, la seule femme sur le plateau. D'après elle, certaines conditions firent qu'elle finissait même parfois ses journées en pleurs.

J'étais terrifiée. C'était un tournage de six mois. Mary Elizabeth Mastrantonio et moi étions les seules femmes. C'était un club de garçons. Et il y avait aussi la nature de la relation avec Tony Montana, le fait qu'il soit très dédaigneux à l'égard de mon personnage. Pour tout cela, je finissais certaines nuits par m'endormir en pleurant.

Michelle Pfeiffer s'est aussi "réfugiée" dans son personnage d'Elvira, une femme déconnectée et droguée. Un rôle qui a donc eu un impact sur son état d'esprit, mais aussi sur son physique. Elvira apparaît en effet très mince, en raison de sa prise régulière de cocaïne. Dans Scarface, Tony Montana l'attaque d'ailleurs sur cet élément dans une scène où il se montre particulièrement odieux. Dans la réalité, c'est surtout le tournage rallongé de plusieurs semaines qui provoqua la perte de poids de la comédienne, à tel point que certaines personnes de l'équipe commencèrent à s'en inquiéter. Elle en plaisantera des années plus tard en déclarant qu'elle "survivait grâce à des soupes à la tomate et des Malboros".