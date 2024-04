Ce soir à la TV : le premier grand rôle de Scarlett Johansson au cinéma dans un drame poignant inspiré d'une histoire vraie

Rendez-vous ce soir sur NRJ12 pour revoir Scarlett Johansson dans son premier grand rôle au cinéma alors qu'elle n'avait que 14 ans. C'était en 1998 dans "L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux" de et avec Robert Redford. Un rôle qui lui a ensuite ouvert les portes d'Hollywood.

Scarlett Johansson face à Robert Redford

En 1998, Scarlett Johansson, alors âgée de quatorze ans, crève l'écran dans le film L'Homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, de et avec Robert Redford. Si elle avait déjà tenu des petits rôles à l'écran avant, c'est avec ce film qu'elle obtient une reconnaissance internationale.

Le film est basé sur le roman éponyme de Nicholas Evans, publié en 1995 et s'inspire notamment de l'histoire vraie de Buck Brannaman, d'ailleurs consultant sur le film. Buck Brannaman est connu pour ses méthodes douces de dressage de chevaux, qui mettent l'accent sur la compréhension et le respect mutuels plutôt que sur la force et la domination. Ces techniques ont inspiré le personnage de Tom Booker, joué par Robert Redford dans le film.

L'intrigue suit la jeune Grace MacLean, traumatisée après un grave accident de cheval qui a coûté la vie à sa meilleure amie et la laisse gravement blessée, Grace est profondément blessée, tant physiquement qu'émotionnellement. Sa mère, Annie MacLean, jouée par Kristin Scott Thomas, cherche désespérément un moyen d'aider sa fille à surmonter cette épreuve.

En quête de solutions, Annie apprend l'existence de Tom Booker, un "chuchoteur" de chevaux du Montana, joué par Robert Redford, qui possède un don spécial pour guérir les chevaux blessés ou traumatisés. Convaincue qu'il peut aider, Annie emmène Grace et son cheval Pilgrim chez Booker.

Des débuts remarqués

Avec son interprétation poignante de Grace dans L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, Scarlett Johansson a reçu le YoungStar Awar, décerné par The Hollywood Reporter, de la meilleure performance féminine dans un film. Des débuts remarqués par Hollywood, qui ont ensuite permis à la comédienne de s'imposer dans des premiers rôles comme Ghost World en 2001.

Deux ans plus tard, c'est son rôle dans Lost in Translation de Sofia Coppola qui lui permet de remporter le BAFTA de la meilleure actrice. Vingt ans plus tard, Scarlett Johansson est toujours l'un des visages les plus connus du cinéma international. Sa carrière a connu un nouveau sommet en 2010 lorsqu'elle a rejoint l'univers cinématographique Marvel en incarnant pour la première fois le personnage de Black Widow. L'année prochaine, elle sera la nouvelle star du nouveau film de la saga Jurassic World.