Jurassic World 4 : Scarlett Johansson au casting du film ?

La rumeur gonfle à Hollywood : Scarlett Johansson se serait vu proposer le rôle-titre du nouveau film de la saga Jurassic World, attendu pour l'été 2025. Après Chris Pratt, une autre star de Marvel à la rescousse des dinos ?

Jurassic World 4 : la saga n'a pas dit son dernier mot

Après deux trilogies cinématographiques étalées sur trois décennies, la saga Jurassic semblait bel et bien terminée avec la sortie de l'ultime volet, Le Monde d'après, à l'été 2022. Mais c'était sans compter sur l'envie d'Universal de continuer à capitaliser sur ces chers dinosaures, qui continuent d'attirer des millions de spectateurs dans les salles (et de générer des milliards de dollars de recettes).

Annoncé en janvier dernier, ce quatrième volet de la saga Jurassic World a connu un début de production un peu tumultueux. En effet, le premier réalisateur rattaché au projet, David Leitch, a préféré se retirer en raison de différends artistiques. Universal ayant daté le film à l'été 2025, le studio cherchait avant tout un exécutant, et non un visionnaire arrivant avec des idées nouvelles pour la saga.

Ce triste constant a cependant été contrebalancé avec l'arrivée de Gareth Edwards à la barre, connu pour être très à l'aise avec les sagas existantes (il avait mis en scène Rogue One : A Star Wars Story, et Godzilla).

Un casting attendu

D'après les premières informations, ce Jurassic World 4 signera un nouveau départ pour la saga, et ne comptera donc pas à son casting les stars des précédents films (anciennes et nouvelles). Exit donc Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, qui laisseront donc leur place à des nouveaux venus dans la saga Jurassic.

Cependant, Universal devrait partir à la recherche d'une nouvelle star pour porter le film, et attirer les spectateurs dans les salles. À ce propos, le très bien informé Jeff Sneider (ancien reporter cinéma pour Variety) croit savoir que Scarlett Johansson s'est vu offrir le rôle-titre de ce nouveau film. Après Chris Pratt, ça serait donc une autre star de Marvel qui débarquerait chez les dinos.

Il s'agit pour l'instant d'une rumeur qui ne demande qu'à être officiellement confirmée. Le film étant annoncé pour juillet 2025, le casting devrait être connu très prochainement.