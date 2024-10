Bonne nouvelle pour Scary Movie 6, le tournage se précise pour le prochain film

Plus de dix ans après le cinquième opus, la saga parodique "Scary Movie" va faire son retour. Le prochain film rentrera bientôt en tournage avec le retour des frères Wayans au scénario.

Scary Movie 6 est en préparation

Difficile aujourd'hui de regarder Scream ou Souviens-toi... l’été dernier sans penser à Scary Movie qui les parodiait de manière remarquable. S'amusant avec les codes des slashers et en tournant en dérision tout un tas de clichés horrifiques, le film est rapidement devenu culte. Son succès impressionnant (278 millions de dollars de recettes dans le monde pour un budget de 19 millions de dollars) a motivé les frères Wayans (Keenen Ivory Wayans à la réalisation, Marlon Wayans et Shawn Wayans acteurs et co-scénaristes) à parodier d'autres films d'horreur (L'Exorciste, Grudge, Signes...).

Ainsi, quatre films Scary Movie ont vu le jour entre 2000 et 2006 (sans les frères Wayans après Scary Movie 2). Scary Movie 5 avait relancé la saga en 2013, mais sans inclure les protagonistes Cindy Campbell (Anna Faris) et Brenda Meeks (Regina Hall). Malgré sa rentabilité, le long-métrage n'a pas lancé une nouvelle série de films. Mais plus de dix ans plus tard, Scary Movie va revenir sur le devant de la scène avec un sixième long-métrage. L'annonce a été faite lors de la CinemaCon de Las Vegas en avril 2024. Plusieurs mois plus tard, Deadline nous donne des nouvelles rassurantes du projet.

Un tournage en 2025 pour les frères Wayans

D'après le média américain, le tournage de Scary Movie 6 aura lieu en 2025. La date de sortie n'a pas encore été précisée, mais le film sortira bien dans les salles de cinéma grâce à Paramount, en charge de la distribution. La bonne nouvelle est que les frères Wayans se sont réunis pour écrire et produire le film. Marlon, Shawn et Keenen Wayans ont partagé à Deadline (et via Instagram) leur enthousiasme à collaborer à nouveau ensemble :

Nous sommes ravis de faire partie du nouveau Scary Movie et de travailler à nouveau ensemble. C'est une franchise que nous avons créée il y a plus de 20 ans.

Du côté de Miramax, qui supervise le projet, on estime qu'il s'agit "du moment parfait pour ramener la saga sur grand écran". On imagine que depuis dix ans, avec les nombreuses productions qui ont marqué les spectateurs, il y aura de quoi faire en matière de parodie. On ne sait pas encore quels films seront moqués. Reste maintenant à espérer qu'Anna Faris et REgina Hall seront aussi de la partie...