Scary Stories : le film d'horreur produit par Guillermo del Toro aura une suite

Préparez-vous à reprendre votre dose d'horreur rétro avec la suite de "Scary Stories", le film d'horreur de 2019 produit par Guillermo Del Toro. La Paramount réitère sa confiance en André Øvredal pour la mise en scène afin de continuer de donner vie aux écrits d'Alvin Schwartz.

On connaît le Guillermo Del Toro réalisateur, amoureux des monstres et dévoué au cinéma de genre. Le mexicain veut user de sa notoriété pour également accompagner certains de ses compères en produisant leurs films. Il est notamment en partie responsable de l'émergence de Juan Antonio Bayona ou celle d'Andy Muschietti. C'est une autre promesse du cinéma horrifique qu'il a voulu aider dernièrement, le norvégien André Øvredal, qui avait fait forte impression avec l'étonnant Troll Hunter ou le tendu The Jane Doe Identity. Que le garçon ait du talent, c'est un fait. Mais il est encore loin d'être installé. Scary Stories devait lui permettre de franchir potentiellement un palier dans sa carrière. Ce film d'horreur avec une grosse vibe Stranger Things/Ça reprend l'univers des livres de Alvin Schwartz pour raconter une série d'événements inquiétants et terrifiants dans une petite ville américaine. Un groupe d'adolescents va essayer d'enrayer ça et se retrouve dans des situations dignes de leurs pires cauchemars.

L'équipe du premier Scary Stories revient

Très efficacement vendu durant sa promo, Scary Stories pouvait laisser sur sa faim une fois dans la salle. À défaut de marquer le genre, le film avait pour lui un vrai sens de l'efficacité et de la générosité dans l'horreur. Conçu pour une vingtaine de millions de dollars, il en remporte un peu plus de 100 millions au box-office mondial. La Paramount ne se prive donc pas de lancer une suite. The Hollywood Reporter annonce que le développement a commencé, toujours avec André Øvredal à la mise en scène. Pas de changement non plus au scénario, c'est Dan Hageman et Kevin Hageman qui se chargeront de cette partie, toujours en puisant dans les écrits d'Alvin Schwartz. Quant à Guillermo del Toro, il devrait être impliqué mais rien n'indique encore qu'il sera producteur. Le média américain parle d'une participation au scénario.

On ne sait pas encore ce que l'histoire va raconter ni quels personnages seront dedans. L'oeuvre de Schwartz contient plusieurs histoires qui n'ont pas été utilisées dans le premier film. Autant dire qu'il reste de la matière à exploiter. Aucune date de sortie n'est donnée pour le moment mais on peut espérer qu'elle intervienne l'année prochaine.