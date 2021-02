Scream 3 : l’un des tueurs du premier film aurait dû faire son retour

Si un nouvel assassin se glisse dans le costume de Ghostface dans "Scream 3", Stu, l’un des deux tueurs du premier opus, aurait dû faire son retour dans le troisième film. Mais un événement a fait modifier les plans du scénariste.

Ghostface s’attaque au tournage d’un film dans Scream 3

Après le succès des deux premiers films, Wes Craven revient en 2000 avec Scream 3. Sydney Prescott doit de nouveau y faire face à Ghostface. Alors que Cotton Weary est l’un des rares survivants de la tuerie de Windsor, il reçoit un jour l’appel d’un nouveau tueur, prêt à tout pour retrouver Sydney. La jeune femme vit désormais terrée dans une maison surprotégée, traumatisée par les événements de Woodsboro et Windsor. De son côté, un producteur de cinéma décide de produire Stab 3, toujours centré sur les meurtres du tueur masqué. Mais la réalité rattrape une nouvelle fois la fiction quand une des actrices principales est assassinée sur le plateau.

L’inspecteur en charge de l’affaire va alors faire appel aux rares survivants des premiers événements : Dewey Riley, devenu consultant sur Stab 3, la journaliste Gale Weathers, et Sydney. Le trio va alors de nouveau tenter de démasquer le tueur, et comprendre pourquoi celui-ci en veut encore à la jeune femme. La clé pourrait bien remonter aux origines de l’histoire…

Toujours dirigé par Wes Craven, le trio original des deux premiers films est de retour dans Scream 3. Neve Campbell retrouve ainsi son personnage de Sydney, Courteney Cox celui de Gale et David Arquette celui de Dewey. Liev Schreiber y retrouve aussi son rôle de Cotton. Quant aux nouveaux personnages, c’est Lance Henriksen qui y joue John Milton, le producteur de Stab 3, et Patrick Dempsey prête ses traits à Mark Kincaid, l’inspecteur en charge de l’affaire qui sollicite l’aide des trois survivants des événements de Woodsboro et Windsor. On peut aussi y voir Scott Foley dans la peau de Roman Bridger, Jenny McCarthy dans celle de Sarah Darling et Carrie Fisher, qui y incarne brièvement Bianca Burnette.

Stu aurait dû orchestrer les meurtres de prison dans Scream 3

Parmi ceux à avoir endossé le costume de Ghostface, Stu, l’un des deux tueurs du premier film, est peut-être le plus populaire de la franchise Scream. La performance de Matthew Lillard dans la peau d’un Ghostface enragé a rendu le méchant à la fois unique et inoubliable. C’est sans doute pour cela qu’Ehren Kruger, le scénariste de Scream 3, avait prévu de faire revenir le personnage, toujours joué par Lillard. Le plan original était de dévoiler dans le film qu’il avait survis aux événements du premier opus de la saga, et qu’il était désormais en prison. Il aurait ainsi orchestré les meurtres de Scream 3 depuis sa cellule en influençant un groupe d’adolescents.

Stu (Matthew Lillard) - Scream ©Dimension Films

Mais un événement a changé les plans de Kruger. Le 20 avril 1999, peu avant le début de la production du troisième opus de la saga lancée en 1996, deux élèves de l’école Columbine, aux États-Unis, ont tué douze élèves et un professeur, secouant fortement le pays. L’intrigue du troisième film de la franchise de Craven s’en est trouvée affectée, puisqu’elle devait à l’origine prendre place à Woodsboro, notamment autour du lycée. L’idée a alors été abandonnée, tout comme celle de faire revenir le personnage de Stu, au profit d’une histoire se déroulant sur un plateau de tournage et avec d’autres tueurs. Les producteurs ont aussi demandé au scénariste d’introduire plus de moments comiques dans l’histoire et moins de violence, puisque la franchise était à l’époque pointée du doigt comme étant potentiellement responsable de certains meurtres aux États-Unis.