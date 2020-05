Scream 5 : Neve Campbell évoque son retour dans la franchise

« Scream 5 » est donc bien confirmé et rentrera prochainement en production. L'actrice Neve Campbell, figure emblématique de la franchise, n'a toujours pas confirmé sa participation à ce nouvel épisode mais se dit intéressée.

En 1996, le cinéaste Wes Craven réalise un classique avec Scream. Un long-métrage étonnant qui pastiche les slasher movies, tout en conservant des influences horrifiques. En ressort un film hybride étonnant qui est devenu un véritable classique du genre. Le long-métrage rapporte plus de 173 millions de dollars au box-office pour un budget de 14 millions. De plus, il permet à la jeune actrice Neve Campbell de se faire un nom dans le paysage cinématographique.

Grâce au succès du film, trois suites voient le jour jusqu'en 2011. Tous les épisodes sont réalisés par Wes Craven, l'un des grands maîtres de l'horreur, tandis que Neve Campbell reprend à chaque fois son rôle culte de Sidney Prescott, éternellement harcelée par le Ghostface. En 2015, la franchise est même détournée en série TV. Pour le moment, 3 saisons ont vu le jour sur MTV US. Mais puisque le Ghostface ne meurt jamais, un cinquième film est en préparation.

Neve Campbell sera-t-elle de la partie ?

Wes Craven est décédé en 2015, mais son héritage se fait encore sentir puisqu'un cinquième épisode de la saga Scream va donc voir le jour. Kevin Williamson, le scénariste historique de la franchise, produira ce nouvel opus. Le scénario sera quant à lui écrit par le duo James Vanderbilt et Guy Busick. Le long-métrage sera réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, le duo aux commandes du récent Wedding Nightmare.

Côté casting, David Arquette va reprendre son rôle du shérif Dewey Riley. Un personnage qui s'est fait énormément maltraité par le Ghostface au cours de la franchise. À voir ce que lui réserve le tueur dans ce cinquième épisode.

Mais la grande question est de savoir si Neve Cambell reviendra dans ce cinquième épisode. L'actrice n'a toujours pas confirmé sa participation au film de Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett. Pourtant elle ne cesse d'en parler et affirme qu'elle a été sollicitée par la production. Interrogée par Collider à l'occasion de la promotion de Castle in the Ground, l'actrice s'est étendue sur Scream 5, sans pour autant officialiser sa participation :

Je ne suis pas encore impliquée à 100%. Mais pour être honnête, les deux réalisateurs ont fait un travail remarquable. J'ai regardé leurs films et ils sont vraiment talentueux. Ils m'ont écrit une lettre, exprimant à quel point ils sont fans du travail de Wes et à quel point ils sont honorés d'avoir la chance de faire Scream 5. La franchise Scream leur a donné envie de faire du cinéma. Donc, c'est vraiment gentil. Ils veulent vraiment honorer le style de Wes Craven et honorer ses films. C'était agréable à entendre. Alors on verra.

Ainsi, une fois de plus Neve Cambell ne confirme, ni n'infirme, sa participation à Scream 5. Difficile de savoir à quel stade en est la production avec la pandémie de Covid-19. Difficile également de savoir si l'actrice va reprendre son rôle de Sydney. Mais on espère qu'elle acceptera - ce qui est possible puisqu'elle ne rechigne pas à l'envisager et à en discuter-, histoire de réunir la grande famille Scream une nouvelle fois et de rendre un bel hommage à Wes Craven.