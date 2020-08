Scream 5 : une nouvelle recrue rejoint le casting

"Scream 5" ne sera pas une réinvention de la franchise mais bien une suite, avec plusieurs personnages iconiques qui participeront. Le scénario ne va pas compter que sur les anciens et vient de recruter une première recrue qui n'a rien à voir avec les précédents films.

Un duo pour prendre la relève de Wes Craven

La quadrilogie Scream restera comme l'un des grands apports de Wes Craven au cinéma d'horreur. Le réalisateur aura largement laissé son empreinte dans le genre avec plusieurs titres cultes et, bien qu'il ne soit plus parmi nous aujourd'hui, un nouvel opus de son slasher méta va voir le jour. Le premier film se déroule dans la petite ville de Woodsboro et narre une série de meurtres perpétrés par Ghostface, un tueur tout de noir vêtu avec un masque blanc. Si on peut considérer les Scream comme des purs slashers, ils sont aussi capables de faire réfléchir sur les codes de ce sous-genre. Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett (Wedding Nightmare) sont aux commandes de ce Scream 5, qui ne sera pas un reboot ou un remake mais bien une suite. Sans date de sortie encore définie, il devrait être visible l'année prochaine. Quant au scénario, il nous paraît évident au possible qu'il se déroulera toujours à Woodsboro avec quelqu'un d'autre qui s'empare du costume du tueur. Reste à savoir comment aborder avec un angle moderne la franchise, elle qui a toujours joué avec les spectateurs.

Enfin du sang frais pour Scream 5

Les fans de Scream sont heureux de savoir que David Arquette sera dans le 5, ainsi que Courteney Cox. Une bonne chose de faite, dirons-nous, mais on attend maintenant que Neve Campbell confirme son retour. La franchise doit beaucoup au personnage de Sidney Prescott et on ne s'imagine pas qu'elle continue sans elle. Des discussions existent pour la faire participer. Tant que rien n'est signé, on reste dans l'incertitude, même si une issue positive semble être l'option la plus probable. Au milieu de ce casting d'anciens vient s'incruster Melissa Barrera, qui est toute nouvelle dans l'univers Scream.

L'actrice mexicaine de 30 ans est surtout connue dans son pays natal. Si on prend le temps d'en parler, c'est qu'elle tiendra un rôle défini par Deadline comme central. La preuve que le scénario de James Vanderbilt et Guy Busick ne va pas se contenter de simplement rappeler la vieille garde. Melissa Barrera est la première personne à arriver au casting sans lien avec les précédents opus. D'autres mouvements de la sorte pourraient se matérialiser par la suite et ainsi construire une nouvelle génération qui n'est pas encore habituée aux bains de sang.