Scream 6 : Ghostface massacre tout ce qui bouge dans la bande-annonce

Courteney Cox, Melissa Barrera et Jenna Ortega vont encore affronter Ghostface dans "Scream VI", nouvel opus de la célèbre saga horrifique. Découvrez la bande-annonce ci-dessus.

Scream VI : Melissa Barrera et Jenna Ortega traquées à New York

La saga Scream ne va pas s'arrêter tout de suite. Après quatre films réalisés par Wes Craven (entre 1996 et 2011), un cinquième opus est né, sept ans après la mort du célèbre cinéaste. Dirigé cette fois par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, Scream (2022) a suffisamment convaincu pour que l'aventure se poursuivre. Ainsi, en 2023, on aura droit à Scream VI, suite directe dans laquelle on retrouvera une partie du casting du film précédent et quelques anciens.

Jenna Ortega - Scream VI ©Paramount

Melissa Barrera et Jenna Ortega seront à nouveau au centre en reprenant leurs rôles de Sam et Tara Carpenter. Jasmin Savoy Brown (Mindy) et Mason Gooding (Chad) sont également de la partie, tout comme Courteney Cox, qui interprète Gale Weathers depuis 1996. Mais on note surtout le retour d'Hayden Panettiere, Kirby dans Scream 4.

Bien que tout ce beau monde ne soit plus à Woodsboro, le tueur Ghostface n'en a pas terminé. Il en a encore après les sœurs Carpenter. Direction donc New York pour un nouveau bain de sang, comme on peut le voir dans la bande-annonce (en une d'article).

Un Ghostface différent ?

Pour ce Scream VI, les réalisateurs ont donc décidé de renouveler un peu la saga en changeant de décor. À voir si dans une grande ville comme New York la magie opèrera toujours. Ce qui est loin d'être certain. L'ambiance de Woodsboro étant bien particulière et ajoute quelque chose d'assez flippant dans ces films. Pour combler cela, on devrait avoir encore un grand nombre de morts dans des conditions également inquiétantes.

Scream VI ©Paramount

Car cette fois, il semblerait que rien ne puisse arrêter Ghostface, prêt à tuer devant témoins dans une épicerie ou un métro. Une manière de nous faire comprendre que les protagonistes ne seront à l'abri nulle part. De plus, la bande-annonce de Scream VI insiste sur le fait que ce tueur n'est pas comme les précédents. On est curieux découvrir en quoi.

Scream VI sortira en salles le 8 mars 2023.