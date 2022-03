Scream 6 : le retour de Ghostface devrait arriver très vite selon Courteney Cox

Courteney Cox a donné de nouvelles informations sur le prochain volet de la saga "Scream". En plus de laisser entendre que l'ancienne journaliste Gale Weathers sera dans le film, la comédienne a révélé que le tournage devrait débuter dans les semaines à venir.

Scream : la franchise culte fait peau neuve

En janvier 2022, onze ans après le quatrième et dernier opus réalisé par le regretté Wes Craven, les meurtres ont repris dans la paisible ville de Woodsboro. Après le sympathique Wedding Nightmare, Tyler Gillett et Matt Bettinelli-Olpin se sont attaqués à la franchise culte initiée en 1996 avec Scream. Si les règles du massacre n'ont pas changé, les codes de l'horreur ont quant à eux évolué, notamment en raison des nouvelles technologies.

Ghostface (?) - Scream ©Paramount Pictures

Des codes que les jeunes personnages présentés dans ce cinquième épisode maîtrisent à merveille, ce qui ne les empêche pas de périr les uns après les autres. Certains réussissent néanmoins à tenir bon face à Ghostface, à commencer par Jenna Ortega, l'une des révélations du long-métrage. Pour découvrir le ou les nouveaux tueurs qui se cachent sous le masque, l'héroïne a pu compter sur le soutien et l'expertise des trois protagonistes emblématiques de la saga.

Sidney Prescott, Gale Weathers et Dewey Riley ont tous les trois fait leur retour dans ce nouveau volet, toujours interprétés par Neve Campbell, Courteney Cox et David Arquette. Et certains d'entre eux pourraient d'ailleurs faire leur retour dans le prochain film, déjà sur les rails.

Un tournage en approche pour le sixième opus

Tourné pour un budget estimé à 24 millions de dollars, Scream en a rapporté plus de 139 au box-office mondial. De quoi convaincre les studios Paramount et Spyglass de mettre en chantier une suite. Courteney Cox vient d'ailleurs de donner des nouvelles du projet lors de l'enregistrement du podcast Just for Variety. La comédienne a révélé que le scénario est prêt, et que le tournage démarrera dans quelques mois. La star de Friends a déclaré :

J'ai reçu le script hier. Je ne l'ai pas encore lu, je viens juste de le recevoir. (...) J'ai hâte de le lire, et je sais qu'ils vont commencer le tournage, en juin je crois, au Canada. Je ne sais pas si je suis censée en parler.

Des propos qui semblent confirmer la présence de Gale Weathers dans le prochain Scream. Reste à savoir si Sidney Prescott participera elle aussi à ce nouvel affrontement contre Ghostface, qui pourrait sortir en 2023.