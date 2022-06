Scream 6 : Neve Campbell refuse de participer au film pour des raisons financières

L'héroïne Sidney Prescott ne sera malheureusement pas de retour dans "Scream 6". Son interprète Neve Campbell estime que "l'offre qui lui a été faite" est loin d'être à la hauteur de sa contribution à la saga.

Scream : la saga continue

Ghostface a récemment semé de nouveau la terreur dans les rues tranquilles de Woodsboro. En janvier 2022, onze ans après le quatrième opus mis en scène par le regretté Wes Craven, les réalisateurs Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett (Wedding Nightmare) faisaient revivre la franchise culte avec Scream.

Un cinquième volet qui a introduit de nouveaux visages, incarnés notamment par Jenna Ortega, Melissa Barrera ou encore Jack Quaid, et qui marquait également le retour des trois personnages les plus emblématiques de la saga ainsi que de leurs interprètes : Sidney Prescott (Neve Campbell), Gale Weathers (Courteney Cox) et Dewey Riley (David Arquette). Les trois survivants présents depuis le début ont ainsi pu apporter leur expertise et aider la nouvelle génération, ou du moins une partie, à faire face au tueur masqué et armé d'un couteau.

Ghostface - Scream ©Paramount Pictures

Tourné pour un budget estimé à 24 millions de dollars, Scream en a rapporté plus de 139 au box-office mondial. Les studios Paramount et Spyglass ont donc décidé de mettre en chantier une suite, toujours orchestrée par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett. Jenna Ortega, Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding et Courteney Cox reprendront leurs rôles respectifs dans ce sixième long-métrage.

Plus surprenant, Hayden Panettiere a elle aussi rejoint la distribution. Son personnage Kirby Reed était pourtant supposé avoir péri sous la lame de Ghostface dans Scream 4. De son côté, si elle a toujours su éviter les pièges des meurtriers, l'héroïne Sidney Prescott ne sera malheureusement pas de la fête.

Sidney Prescott absente du prochain opus

Dans un communiqué transmis à Variety, Neve Campbell a expliqué que l'offre qui lui a été faite "n'était pas équivalente à la valeur de ce qu'elle a apporté à la franchise". Elle a ajouté :

Ça a été une décision très difficile de passer à autre chose. À tous les fans de Scream, je vous aime. Vous avez toujours été d'un soutien incroyable. Je vous suis éternellement reconnaissante, ainsi qu'à ce que m'a apporté cette franchise ces 25 dernières années.

Paramount et Spyglass n'ont pas encore réagi à ces propos. La comédienne s'était déjà exprimée sur les salaires insuffisants accordés aux actrices - en particulier dans le cinéma d'horreur - au cours d'une conversation avec Jamie Lee Curtis organisée par Variety en 2020. Citée par 20 Minutes, elle avait déclaré en revenant sur son expérience sur Scream 3, sorti en 2000 :