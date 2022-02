Scream 6 : un nouveau film est en préparation

Après des années d'absence, le tueur au masque blanc est revenu dans "Scream". Le film est encore à l'affiche mais cela n'empêche pas qu'un nouvel épisode vient d'être annoncé, avec la même équipe aux commandes et un tournage prévu dans les prochains mois.

La franchise Scream est réapparue dans les salles en 2022

Wes Craven n'est plus mais Ghostface n'a pas pris sa retraite. Ces dernières semaines est sorti Scream dans les salles, cinquième opus de la franchise. Si du sang neuf a été ramené devant et derrière la caméra, les historiques ont répondu présent. À commencer par Kevin Williamson, scénariste emblématique de la franchise. Puis, également, Neve Campbell, Courteney Cox et David Arquette ont accepté de remettre les pieds à Woodsboro. Le scénario n'est pas bien original, avec un nouveau tueur qui décide de terroriser la petite ville, après des années de tranquillité. Comme d'habitude, une partie de l'intérêt réside dans le mystère autour de la personne qui se trouve sous le masque. Mais on ne peut pas dire que ce Scream soit à la hauteur des quatre volets de Wes Craven.

Scream ©Paramount Pictures

D'un point de vue financier, le succès est là. Le film a pu disposer d'un budget de 24 millions de dollars et il cumule 107 millions au box-office mondial. Rien qu'à domicile, le budget a été remboursé avec un beau 63,2 millions de dollars. Des résultats qui sont amenés à évoluer car Scream est encore à l'affiche.

Un sixième film officiellement sur les rails

Spyglass et Paramount n'ont pas attendu la fin de carrière du film dans les salles pour prévoir l'avenir. Les deux studios annoncent (via The Hollywood Reporter) qu'un Scream 6 est en préparation. Les scénaristes James Vanderbilt et Guy Busick sont rappelés, tout comme les réalisateurs Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett.

Leur implication ne va pas rassurer les fans qui ont été déçus par Scream. On se demande surtout quel est l'intérêt du projet, le risque de verser dans la redite ou de ne pas avoir un angle intéressant est en effet important. La bonne idée serait peut-être de simplement chercher à faire un bon slasher plutôt que de convoquer des références (à la saga, au cinéma d'horreur...) ou d'instaurer une couche de réflexion.

La grande interrogation, à cet instant, concerne la participation des vétérans au casting. Nous serons fixés d'ici cet été car c'est à cette période qu'aura lieu le tournage. Si aucune date de sortie n'est annoncée pour le moment, une arrivée dans les salles début 2023 est possible.