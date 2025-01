Scream 7 : ce personnage culte va faire son grand retour dans la saga !

Alors que la production de "Scream 7" a débuté il y a quelques semaines, nous apprenons désormais une information majeure, qui devrait plaire à de nombreux fans de la franchise. Attention car cet article contient de gros spoilers sur l’ensemble du casting du film !

Scream 7 est en tournage

Onze ans après la sortie de son quatrième volet, la franchise Scream a repris vie en 2022 avec un nouvel opus. Il n’a ensuite pas fallu attendre longtemps avant de pouvoir voir un sixième long-métrage, sorti seulement un an plus tard. Désormais, un septième se prépare.

Il y a quelques semaines, nous vous relayions une bonne nouvelle sur Scream 7. Kevin Williamson, le créateur de la saga en tant que scénariste et cette fois réalisateur sur ce nouveau film, avait révélé que son tournage était désormais lancé. Aujourd’hui, nous apprenons une autre information majeure sur ce prochain opus, concernant cette fois son casting.

Le grand retour de Stu Macher !

L’un des personnages les plus populaires de l’univers Scream va faire son retour dans le septième film. Car Deadline nous apprend que Matthew Lillard reviendra y jouer Stu Macher. L’acteur lui-même a confirmé cette information en teasant son retour via un post sur son compte instagram.

Jusqu’à présent, Stu Macher est seulement apparu dans le premier film. Il y était le complice de Billy Loomis. S’il paraissait avoir rendu l’âme à la fin du long-métrage, il est donc visiblement bel et bien vivant. À moins qu’il ne revienne pour hanter un autre personnage dans ses pensées, à la manière de Billy dans le sixième opus. Le voir vivant ne serait toutefois pas une si grosse surprise, puisque la franchise nous a habituée à faire revenir des personnages qui semblaient avoir été tués.

Des absents de marque et des retours marquants

Si Matthew Lillard va donc revenir dans Scream 7, ce ne sera pas le cas de Melissa Barrera et Jenna Ortega, les interprètes de Samantha et Tara dans la franchise. En revanche, les deux autres membres du « Core Four », Mason Gooding et Jasmin Savoy Brown, alias Chad et Mindy, seront présents dans ce nouveau film. On retrouvera également Neve Campbell et Courteney Cox dans les rôles de Sydney et Gale.

De nombreux nouveaux venus dans l’univers de Scream seront aussi introduits dans ce septième film. Dont McKenna Grace, Isabel May, Celeste O’Connor, Asa Germann, Sam Rechner et Anna Camp.

Scream 7 arrivera le 25 février 2026 dans les salles françaises.