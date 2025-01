Scream 7 : bonne nouvelle pour le futur film de la franchise !

Le développement de "Scream 7" a été marqué par plusieurs départs majeurs. Mais tout semble désormais être rentré dans l’ordre puisque son réalisateur vient d’annoncer une très bonne nouvelle au sujet du long-métrage.

Après son développement compliqué…

Lancée en 1996, la franchise Scream a été longtemps absente des écrans suite à la sortie de son quatrième volet. Mais elle est revenue en 2022 avec un cinquième film, suivi seulement un an plus tard d’un sixième volet. Depuis, un septième opus a été annoncé. Toutefois, celui-ci a connu un développement mouvementé.

En quelques mois, Scream 7 a perdu ses deux têtes d’affiche et son réalisateur. En fin d’année 2023, nous avons ainsi appris le renvoi de Melissa Barrera, puis le départ de Jenna Ortega et de Christopher Langdon, qui était censé diriger ce nouvel opus. Mais en mars dernier, les fans ont repris espoir en apprenant les retours de Neve Campbell et de Kevin Williamson. Et ce dernier vient de donner une très bonne nouvelle au sujet du film.

… Scream 7 a débuté son tournage !

Kevin Williamson a tout simplement créé la franchise Scream en scénarisant les deux premiers volets de la saga, avant de revenir pour l’écriture du quatrième. Cette fois, il a été chargé de réaliser le septième film, adaptant un scénario de Guy Busick. Or, sur son compte instagram, il vient de révéler avec enthousiasme que les prises de vues du long-métrage avaient débuté :

Je ne suis pas censé poster quoi que ce soit à propos de Scream et j’espère que Spyglass et Paramount me pardonneront, mais quand vous vivez l’un des meilleurs jours de votre vie, c’est difficile de le garder pour vous.

https://x.com/BlancoTarantino/status/1876896493228982390

Kevin Williamson a aussi rendu hommage à Wes Craven, qui a réalisé les quatre premiers Scream avant son décès, en 2015. Il a affirmé que le célèbre cinéaste avait eu une énorme importance dans sa vie : « Je suis tellement reconnaissant pour cette opportunité et envers Wes Craven . Le profond impact qu’il a eu envers ma carrière et ma vie est éternel. »

Sortie prévue pour début 2026

Le début des prises de vues de Scream 7 est donc une très bonne nouvelle. Car si le tournage se déroule sans encombre, la date de sortie du film ne devrait pas être décalée. Le long-métrage doit arriver dans les salles françaises le 25 février 2026.

Outre Neve Campbell, Courteney Cox devrait aussi revenir dans ce nouvel opus. Mason Gooding a également signé pour reprendre son rôle de Chad. On ne sait pas encore si sa sœur à l’écran, jouée par Jasmin Savoy-Brown, sera elle aussi de retour. Quant aux principaux nouveaux venus dans la franchise, ils seront joués par Isabel May, Celeste O’Connor, Asa Germann, Mckenna Grace, Sam Rechner et Anna Camp.