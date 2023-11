Scream 7 : une star de la saga horrifique renvoyée

Melissa Barrera, la nouvelle star de la franchise horrifique "Scream", a été renvoyée du septième volet après ses commentaires sur le conflit israélo-palestinien, a annoncé la société de production Spyglass en expliquant les raisons qui avaient motivé ce renvoi.

Melissa Barrera écartée de la franchise Scream

Melissa Barrera, actrice principale du reboot de la saga Scream, a été licenciée de la production du septième film de la franchise. Cette décision fait suite à une série de commentaires controversés partagés par l'actrice sur son compte Instagram suivi par plus d'un million de personnes. Dans ses publications, Melissa Barrera avait pris position dans le conflit israélo-palestinien, ce qui avait déclenché une vague de réactions. Ses commentaires sont survenus dans le contexte des récentes attaques terroristes du Hamas et des représailles israéliennes sur Gaza.

Dans une de ses stories Instagram, qui a été largement reprise, notamment par le New York Post, Melissa Barrera avait comparé la situation à Gaza à celle d'un "camp de concentration". Elle décrivait des conditions difficiles, telles que le manque d'électricité et d'eau, et accusait les médias occidentaux de partialité. L'actrice avait exprimé sa solidarité envers le peuple palestinien et avait critiqué ce qu'elle qualifiait de "génocide" et de "nettoyage ethnique".

Le futur de la saga demeure incertain

La société de production Spyglass, responsable de la franchise Scream, a rapidement réagi à ce renvoi. Dans une déclaration officielle, un porte-parole de Spyglass a souligné une politique de tolérance zéro envers l'antisémitisme et l'incitation à la haine sous toutes ses formes. Cette politique comprend la réfutation de ce que Spyglass considère comme de "fausses références au génocide" et au "nettoyage ethnique", ainsi qu'à toute autre forme de discours haineux.

En conséquence, Melissa Barrera, qui a joué dans les deux derniers films de la série, y compris Scream 6, qui a récolté 169 millions de dollars au box-office mondial, a été exclue de la production du septième volet de la série. La décision a été accueillie avec une réaction mitigée parmi les fans et les observateurs, soulevant des questions sur la liberté d'expression et les responsabilités des célébrités en matière de prise de position politique.

Le futur de la saga Scream reste incertain avec le renvoi de Melissa Barrera, alors que la production avait déjà dû pallier l'absence de Neve Campbell, qui n'avait pas souhaité reprendre son rôle dans le dernier volet de la franchise suite à un différend avec Spyglass.