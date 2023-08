Scream 7 : le nouveau volet de la saga a trouvé son réalisateur (et c'est un habitué de l'horreur)

C'est officiel, "Scream 7" est en développement ! Réalisateur de "Happy Birthdead" et "Freaky", Christopher Landon succède à Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett aux commandes de ce prochain opus.

Un septième opus de Scream officiellement en développement

Ghostface n'a pas dit son dernier mot ! En 2022, le tandem formé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett (Wedding Nightmare) relance la saga créée par Wes Craven et Kevin Williamson avec Scream. Pour l'occasion, ils font appel aux trois visages emblématiques de la franchise : Neve Campbell, Courteney Cox et David Arquette, qui reprennent les rôles de Sidney Prescott, Gale Weathers et Dewey Riley. Ils introduisent également de nouveaux personnages incarnés par Melissa Barrera, Jenna Ortega, Jasmin Savoy Brown et Mason Gooding, davantage au centre de l'intrigue de Scream VI, où le tueur masqué sème la terreur à New York.

Scream VI ©Paramount Pictures

Les deux longs-métrages ont été des succès au box-office, rapportant respectivement 137,7 et 168,9 millions de dollars de recettes mondiales, pour des budgets estimés à 24 et 35 millions. Sans surprise, le développement d'un septième opus vient d'être officialisé et a trouvé son metteur en scène. Scénariste de plusieurs épisodes de la saga Paranormal Activity et réalisateur de Happy Birthdead et Freaky, Christopher Landon se retrouve aux commandes de Scream 7 selon Deadline. Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett officient quant à eux en tant que producteurs exécutifs.

Le film ne dispose pas encore d'un scénariste, et cela ne devrait pas changer tant que la grève à Hollywood se poursuit. Pour le moment, aucune information supplémentaire n'a été dévoilée.