Scream : Ghostface de retour dans la bande-annonce du nouveau film

Ghostface est bientôt de retour dans les salles et il n'a pas oublié Sidney ! Découvrez ci-dessus la toute première bande-annonce de "Scream", le cinquième film de la saga créée par Wes Craven.

Scream : Ghostface revient

Plus de dix ans après l'avoir quitté dans Scream 4, Ghostface sera bientôt de retour dans Scream. Cinquième film de la saga initiée par Wes Craven en 1997, ce nouveau film fait office de reboot.

Scream © Paramount Pictures

Dans ce dernier, Sidney Prescott (Neve Campbell), Gale Weathers (Courteney Cox) et Dewey Riley (David Arquette) sont de retour à Woodsboro. Ils font face à une nouvelle série de meurtres commis par un tueur masqué qu'il ne connaisse que trop bien.

À leurs côtés, on découvrira des nouvelles têtes notamment campées par Jenna Ortega, Dylan Minnette et Jack Quaid. La première apparaît d'ailleurs dans l'introduction de la bande-annonce qui rappelle fortement celle du premier film. En effet, on se souvient qu'au début de Scream, le personnage de Drew Barrymore se trouvait dans sa cuisine quand elle recevait le premier appel de Ghostface.

En plus de la bande-annonce, Paramount a dévoilé une première affiche qui met à l'honneur le tueur masqué :