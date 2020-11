Scream : une autre version du premier film existe

Le montage est toujours une phase particulière dans la création d'un film, où l'on se rend compte que l'on a peut-être fait des mauvais choix. Wes Craven a été en proie en doute lorsqu'il préparait Scream et une autre version de son chef d'oeuvre existe, avec une énorme différence.

Scream a secoué les codes du slasher

Le succès de ce sous-genre qu'est le slasher a débuté à la fin des années 70, avec le Halloween de John Carpenter. La décennie suivante ne se privera pas de l'exploiter à outrance et le phénomène se prolongera dans les années 90. Du tout en est sorti des titres cultes, des oeuvres oubliables et des petites friandises appréciables mais sans grande consistance.

Puis vint 1996 et l'arrivée de Scream, le film de Wes Craven inventé avec le scénariste Kevin Williamson. L'intrigue se déroule dans la petite ville tranquille de Woodsboro, quand un tueur en série affublé d'un masque devenu culte s'en prend à des jeunes. Jusque-là, rien de bien neuf à se mettre sous la dent. Mais le public comprend vite que Scream va leur proposer une expérience différente, en ayant un recul sur le slasher et en questionnant, par une démarche méta, ses codes et les attentes. Véritable maître dans le cinéma d'horreur, Wes Craven a laissé une pièce qui marquera à jamais l'histoire du slasher. C'est malin, diablement efficace, et ça a donné lieu à une saga qui compte quatre films - en attendant le prochain, en 2022.

Une seconde version existe avec un changement majeur

Le film culte que l'on connaît tous aurait pu être différent. Le monteur Patrick Lussier a récemment partagé sur son compte Instagram une photo sur laquelle se trouvent plusieurs VHS et l'une d'elles n'a pu qu'attirer notre attention. Elle contient un montage de Scream qui est présenté comme une version avec "une voix alternative du tueur". Oui, celle que l'on connaît si bien, qui est devenue immédiatement terrifiante lors du premier coup de téléphone.

Copyright @patricklussier

Le site Bloody Disgusting, spécialisé dans le cinéma d'horreur, s'est fait un plaisir d'essayer d'en savoir plus en contactant directement Patrick Lussier. Il leur raconte que Wes Craven était quasiment à la fin de son montage quand il a été pris d'un doute au sujet de la voix de son tueur. Celle de Roger Jackson avait été choisie au départ mais, à force de l'entendre, le réalisateur n'avait plus une oreille objective. C'est souvent ce qui arrive quand on est entièrement investi dans un travail de création. Il a été décidé d'enregistrer quelqu'un d'autre pour faire un essai. Le monteur a fait appel à son ami Tom Kane et en comparant les deux voies, Wes Craven a compris qu'il tenait la bonne personne depuis le début. L'une des subtilités est que Roger Jackson avait pu directement interagir avec les comédiens sur le plateau, là où Tom Kane posait sa voix après coup sur des rushs existants. Les chances que l'on découvre ce montage sont infimes.

D'après Patrick Lussier, ce travail n'a pas servi à rien car il reste quelques passages de la voix de Tom Kane dans le montage final. Pas en ce qui concerne les dialogues, mais pour les respirations ou quelques bruitages. Au final, le film en sort grandi car ces essais ont apporté quelque chose. Le choix de Roger Jackson était tellement bon que l'homme a continué d'être la voix de Ghostface dans tous les Scream suivants, ainsi que dans la dispensable série éponyme. La belle histoire entre lui et le tueur se prolongera pour le prochain film car il a été rappelé pour continuer son travail. Nouvelle preuve que ce nouvel opus, qui s'appelle simplement Scream, se pose dans la continuité de ce que l'on connaît.