Sean Penn remet un de ses Oscars du Meilleur acteur à Volodymyr Zelensky

L'acteur et réalisateur Sean Penn a remis un de ses deux Oscars du Meilleur acteur au président ukrainien Volodymyr Zelensky. Un geste symbolique et une nouvelle marque de soutien de la part de la star à l'Ukraine dans sa défense contre l'invasion russe débutée en février 2022.

Sean Penn, grand soutien hollywoodien de Volodymyr Zelensky

Actuellement à Kiev, l'acteur et réalisateur Sean Penn a offert dans un geste symbolique un de ses Oscars au président de l'Ukraine Volodymyr Zelensky. L'acteur de Mystic River et Harvey Milk - films pour lesquels il a été distingué de deux Oscars du Meilleur acteur-, se trouvait déjà en Ukraine lors de l'invasion russe le 24 février 2022. Il avait fui le pays à pied le 3 mars. Il est sans doute la star hollywoodienne qui a le plus affiché son soutien à l'Ukraine, un soutien qu'il a donc de nouveau marqué en remettant à Volodymyr Zelensky une de ses statuettes.

C'est Anton Gerashchenko, conseiller du ministère ukrainien de l'Intérieur, qui a filmé cette nouvelle rencontre entre les deux hommes et l'a postée sur Twitter.

Dans cette vidéo, on entend Sean Penn déclarer :

C'est une petite chose symbolique, mais en sachant qu'elle se trouve ici, je me sentirai mieux et plus fort concernant les combats. (...) Quand vous aurez gagné (la guerre, ndlr), vous pourrez la ramener à Malibu. Je me sens mieux sachant qu'il y a une partie de moi ici.

Sean Penn honoré par l'Ukraine

Dans cette même vidéo, on voit aussi le président ukrainien remettre à l'acteur une médaille de l'Ordre du Mérite, une distinction qui récompense des actions exceptionnelles. À la différence de l'Oscar, cette récompense n'est pas que symbolique et est une décoration officielle de l'État ukrainien. Ce que précise Volodymyr Zelensky :

Ce n'est pas de ma part, mais de la part de l'Ukraine. C'est donc plus que ma reconnaissance personnelle.

Par ailleurs, les deux hommes, entourés de soldats lourdement armées, ont aussi inauguré une plaque commémorative en l'honneur de Sean Penn, toujours à Kiev. Ce dernier s'est alors montré touché, expliquant : "Il y a trois endroit dans le monde qui comptent le plus pour moi. L'endroit où ma fille est née, l'endroit où mon fils est né, et ici. Merci."