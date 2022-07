Sebastian Stan le visage déformé pour son prochain film "A Different Man"

Sebastian Stan a dévoilé une première image de son prochain film, "A Different Man", dans lequel l'acteur apparaît défiguré. Une transformation impressionnante pour l'interprète de Bucky dans le Marvel Cinematic Universe (MCU).

Sebastian Stan, l'autre visage d'un Avengers

Depuis 2011 et Captain America: First Avenger, Sebastian Stan est James Barnes, alias le Soldat de l'hiver, dans le Marvel Cinematic Universe. Mais l'acteur a montré un tout autre visage à côté des productions du MCU. Déjà dans Moi, Tonya (2017) aux côtés de Margot Robbie, puis surtout dans la série Pam and Tommy, cette année, du même réalisateur Craig Gillespie. Dans ce show consacré à la divulgation de la sex tape de Pamela Anderson et Tommy Lee, l'acteur affichait déjà un look surprenant pour ressembler au batteur de Mötley Crüe, avec piercings et tatouages.

Sebastian Stan - Fresh ©Disney+

Enfin, dans le récent Fresh (sur Disney+), le comédien se montre faussement charmeur et véritablement cannibale ! On l'aura compris, Sebastian Stan cherche à surprendre (lui-même et le public), et il devrait encore le prouver avec son prochain film, A Different Man. Réalisé par Aaron Schimberg, le film est annoncé comme un thriller dramatique avec Renate Reinsve (Julie en 12 chapitres) aux côtés de l'acteur.

Méconnaissable pour son prochain rôle

Dans A Different Man, Sebastian Stan incarnera Edward, un homme défiguré qui décide de faire une opération de chirurgie réparatrice du visage. Après quoi, il fait une fixation sur un homme qui joue son rôle dans une production théâtrale basée sur son ancienne vie. Pour interpréter ce personnage, l'acteur n'a pas hésité à se transformer. Et le résultat est particulièrement impressionnant, comme on peut le voir sur une première image dévoilée par l'acteur sur son compte Instagram.

Sebastian Stan se cachera donc sous un tas de prothèses et sera méconnaissable. Mais on devrait le voir également apparaître après son opération. Il n'y a pour l'instant pas beaucoup plus d'informations sur A Different Man. Mais cette simple image aura fait son effet.

En attendant de pouvoir découvrir ce film (la date de sortie est encore inconnue), vous pouvez toujours retrouver Sebastian Stan sur Disney+ dans les œuvres précédemment citées.