Sentinelle : c'est quoi cette comédie Prime Video avec Jonathan Cohen ?

Disponible sur la plateforme Prime Video depuis vendredi 8 septembre 2023, "Sentinelle" est la nouvelle comédie de Hugo Benamozig et David Caviglioli, taillée sur-mesure pour un Jonathan Cohen, toujours hilarant, dans le rôle d'un flic-chanteur très idiot.

Le règne de Jonathan Cohen

Son annonce sur les réseaux avait enflammé la Toile. Une bande-annonce suivie d'un clip qui avaient ensemble introduit de manière hilarante François Sentinelle, interprété par l'inénarrable Jonathan Cohen, anti-héros de la comédie Sentinelle. Un film taillé sur-mesure pour l'acteur, au sommet de sa popularité et dont la force comique ne se dément pas, disponible sur Prime Video depuis le 8 septembre 2023.

Qui est François Sentinelle ? Un flic de Saint-Denis sur l'Île de la Réunion, mais qui a une particularité : il est aussi chanteur de charme. Et puis, autre particularité aussi, fondamentale : il est très, très idiot. Physiquement, son apparence est déjà une réussite. Porteur d'un mulet flamboyant et une teinte de cheveux quelque part entre le roux-orange et l'oxygéné, de costumes blancs façon Floride des années 80, il a quelque chose du Kenny Powers de Danny McBride, terriblement sûr de lui alors qu'il est la risée locale.

Sentinelle ©Prime Video

On suit dans Sentinelle ses péripéties, entre magouilles politico-criminelles en pleine période électorale et tentatives de sauvegarde de sa carrière "artistique". Jonathan Cohen est alors là comme on le connaît, comme on l'a adoré jusque-là même : très drôle et parfois émouvant dans la naïveté permanente de ses personnages. Synthèse de Serge le Mytho et de Marc de La Flamme, ses deux très grandes créations de comédie, son François Sentinelle fait ainsi des blagues plaisantes mais déjà vues.

Pour lui donner la réplique, Prime Video a vu grand. Avec notamment Ramzy Bedia en manager de maison de disques et ventriloque, Raphaël Quenard qui incarne le seul personnage intelligent et moral de l'histoire, Emmanuelle Bercot et Gustave Kervern en couple "présidentiel"...

"Est-ce que tu regrettes ?" Pourquoi pas...

On reconnaît dans Sentinelle le talent de mise en scène des réalisateurs Hugo Benamozig et David Caviglioli. Ils étaient à la manoeuvre sur le très frais et amusant Terrible jungle, déjà avec Jonathan Cohen - et Vincent Dedienne, autre personnage de La Flamme - et quelques-uns de leurs acteurs secondaires fétiches. Leur mise en scène est rythmée, on passe d'un sketch à l'autre sans s'ennuyer, et on retient quelques punchlines et séquences à se plier de rire. Mais peut-être aux dépens d'une écriture qu'ils savent faire plus fine. Comme si le rire ne pouvait pas attendre.

François Sentinelle (Jonathan Cohen) - Sentinelle ©Prime Video

Cette forme de consécration pour Jonathan Cohen, qui a fait depuis les personnages de ses séries celui-ci, François Sentinelle, pour un long-métrage de comédie ambitieux et diffusé dans le monde entier, est peut-être aussi un signal pour commencer à tourner cette page glorieuse. Charismatique, drôle jusqu'au délire, Jonathan Cohen ne laisse ainsi que trop peu de place aux interprètes de très grand talent que sont Raphaël Quenard et Emmanuelle Bercot, entre autres, et tarde lui-même à s'illustrer dans un autre registre.

Avec cette caméra qui ne semble vouloir regarder que lui, Sentinelle est néanmoins une comédie réussie et amusante, hilarante quelques fois. Mais il y a un premier goût de réchauffé. Et c'est malheureux, eu égard à combien il y a du talent, devant et derrière la caméra, chez tous les participants à Sentinelle.