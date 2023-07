Sentinelle : Jonathan Cohen dévoile un clip musical hilarant pour sa nouvelle comédie

Après la bande-annonce, la comédie policière "Sentinelle" se dévoile davantage avec un clip musical génialement absurde emmené par un Jonathan Cohen en grande forme.

Sentinelle : Jonathan Cohen donne de la voix

Il y a quelques années, Jonathan Cohen s'était glissé dans la peau d'un policier sous couverture pour une série de mini-sketchs qu'il terminait à chaque fois avec cette réplique "WEEEU WEEEU, ceci est une descente de police" avant de conclure par "Bien joué Joe". Des années plus tard, ces vidéos ont resurgi sur Internet créant un véritable buzz. On repense alors forcément à ça devant Sentinelle, nouvelle comédie avec l'acteur.

Jonathan Cohen - Sentinelle ©Prime Video

Véritable parodie du genre qui pousse l'absurdité au maximum, Sentinelle voit Jonathan Cohen interpréter un policier de l'île de la Réunion aux méthodes très particulières. Et comme on avait pu le voir avec la bande-annonce (dévoilée le 19 juillet) François Sentinelle, en plus de combattre le crime, tente de relancer sa carrière dans la musique.

Le tube de l'été

La première vidéo promotionnelle avait donné un aperçu de ses qualités de chanteur. Et voici que nous arrive cette fois (via le compte Instagram de Jonathan Cohen) le clip officiel de son morceau. Une vidéo (en une d'article) hilarante dans laquelle Jonathan Cohen en fait volontairement des caisses pour notre plus grand bonheur.

Son morceau se nomme Est-ce que tu regrettes et se veut des plus romantiques. Sentinelle promet de tout changer, mais sans rien changer, donnant là une bonne idée du personnage dans le film. Et en le montrant en costume blanc, sur la plage avec la mer en fond, ainsi qu'avec un passage parlé, cette vidéo est une vraie parodie du clip de L'été indien de Joe Dassin.

Volontairement ringarde, la chanson a tout pour rester en tête et devenir le tube de l'été. C'est du moins ce qu'on souhaite à François Sentinelle, dont les aventures de flic-chanteur seront à découvrir sur Prime Video le 8 septembre. En plus de Jonathan Cohen, on retrouvera au casting du film Raphaël Quenard, Ramzy Bedia, Emmanuelle Bercot et Gustave Kervern.