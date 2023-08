Sentinelle : Jonathan Cohen hilarant dans une nouvelle bande-annonce de la comédie

Prime Video a dévoilé une nouvelle bande-annonce de "Sentinelle", la nouvelle comédie absurde avec Jonathan Cohen en flic/chanteur de l'île de la Réunion.

Sentinelle : Jonathan Cohen dans ses œuvres

Il y a un mois, Prime Video dévoilait un premier teaser complètement fou de Sentinelle, nouvelle comédie d'Hugo Benamozig et David Caviglioli (Terrible jungle, Le Flambeau). Après quoi, la plateforme de streaming est allée encore plus loin en mettant en ligne le clip officiel de Est-ce que tu regrettes, le nouveau morceau composé et chanté par François Sentinelle, ce flic/chanteur interprété par Jonathan Cohen.

Rien qu'avec ça, on avait compris que Sentinelle allait être une comédie policière absurde au possible. Pourtant, la nouvelle bande-annonce tout juste dévoilée (vidéo en une d'article) débute de manière faussement sérieuse. On apprend qu'à deux semaines des élections de l’Île de la Réunion, un groupe de criminel kidnappe un proche de la présidente et réclame son départ.

Jonathan Cohen - Sentinelle ©Prime Video

Mais dès que Sentinelle entre en jeu, la comédie reprend évidemment le dessus. Jonathan Cohen joue toujours aussi bien l'idiot irresponsable, davantage concentré sur la sortie de son album que sur cette affaire. On le voit ensuite dans des situations pas possibles : ruinant une scène de crime en vomissant sur un cadavre, ou en enregistrant un morceau dans un studio improvisé. Ce court passage est l'un des plus drôles et promet un grand n'importe quoi.

À découvrir sur Prime Video

Rappelons qu'aux côtés de Jonathan Cohen on retrouve Ramzy Bedia, Emmanuelle Bercot, Gustave Kervern et surtout Raphaël Quenard, figure montante qui a déjà pu s'essayer au genre comique avec Quentin Dupieux. L'acteur est à l'affiche du dernier film du réalisateur, Yannick, actuellement en salles. Enfin, pour Sentinelle, c'est sur Prime Video qu'on pourra découvrir la comédie dès le 8 septembre.