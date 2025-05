Sept ans plus tard, la suite de ce thriller fascinant est dispo

Après avoir signé le très réussi "L’Ombre d’Emily", Paul Feig a pris son temps pour diriger la suite de son thriller. Mais, sept ans après la sortie du premier film, celle-ci est désormais visible sur Prime Video.

L’Ombre d’Emily 2, une suite longtemps attendue mais désormais disponible

Capable de jongler entre les genres, Paul Feig a dévoilé en 2018 le thriller L’Ombre d’Emily. Le film suit deux protagonistes dont les vies d’abord diamétralement opposées vont se rencontrer. Mère au foyer polie et assez discrète, Stephanie Smothers a du mal à se faire des amis. Un jour, elle sympathise finalement avec Emily Nelson, une femme qui dispose d’un grand charisme et d’une grande confiance en elle. Mais peu de temps après, cette dernière disparait. En essayant de comprendre ce qui lui est arrivé, Stephanie va découvrir de sombres secrets.

Adapté du roman Disparue, écrit par Darcey Bell et publié en 2017, L’Ombre d’Emily est un thriller particulièrement prenant, qui enchaîne les twists chocs. Le film est également porté par les interprétations très convaincantes d’Anna Kendrick et Blake Lively dans les rôles de Stephanie et Emily. En mars 2024, une suite au film a finalement été annoncée, après avoir été au cœur de plusieurs rumeurs. Et elle est disponible depuis ce mercredi 1er mai sur Prime Video.

Des retrouvailles pour un mariage qui s’annonce meurtrier

Malgré leur relation tumultueuse dans le premier film, les deux personnages incarnés par Anna Kendrick et Blake Lively se retrouvent dans L’Ombre d’Emily 2. Cette fois, elles sont réunies en Italie, sur l’île de Capri.

Emily est sur le point d’y célébrer son mariage avec un riche homme d’affaires. Et, à la grande surprise de celle-ci, elle a invité Stephanie à la cérémonie. Elle lui a même demandé d’être sa demoiselle d’honneur. Mais le mariage va être le théâtre de nouveaux rebondissements en tous genres.

De nombreux personnages de retour dans cette suite

L’Ombre d’Emily 2 est toujours réalisé par Paul Feig. Devant la caméra, Anna Kendrick et Blake Lively ne sont pas les seules à revenir. Henry Golding, Andrew Rannells, Bashir Salahuddin, Joshua Satine, Ian Ho et Kelly McCormack y retrouvent tous leurs personnages du premier film. Parmi les nouveaux venus, on trouve Allison Janney, Elizabeth Perkins et Michele Morrone.

Si vous voulez découvrir les nouvelles surprises qui attendent Stephanie dans L’Ombre d’Emily 2, rendez-vous sur Prime Video.