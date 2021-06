Serial Noceurs 2 : une suite en préparation pour HBO Max ?

En 2005, la comédie "Serial Noceurs", avec Vince Vaughn et Owen Wilson, cartonne au box-office. Les fans du film seront ravis d'apprendre qu'un second volet pourrait enfin voir le jour. Il faudra toutefois rester prudent, ce n’est pas la première fois qu’un "Serial Noceurs 2" est annoncé...

Serial Noceurs : une comédie déjantée du Frat Pack

Durant les années 2000, un groupe d’acteurs comiques se partageait la vedette dans différents films. Surnommé le « Frat Pack », on pouvait ainsi retrouver au sein du clan des stars telles que Ben Stiller, Owen Wilson, Vince Vaughn, Will Ferrell ou bien encore Steve Carell. Ils ont ainsi fait hurler de rire des millions de spectateurs dans des productions délirantes telles que Zoolander, Dodgeball, Présentateur Vedette : La Légende de Ron Burgundy et, bien sûr, Serial Noceurs. Ce film suit deux amis qui ont pour habitude de « squatter » des mariages où ils ne sont pas invités, afin de séduire les femmes qui y sont présentes.

Serial Noceurs ©New Line Cinema

Serial Noceurs qui réunit Vince Vaughn et Owen Wilson (avec un second rôle absolument savoureux de Will Ferrell) a connu un véritable succès au box-office, engrangeant 205 millions de dollars au box-office (pour un budget de 40 millions de dollars). Comédie culte des années 2000, le film n’a pourtant pas connu de second volet, à la grande surprise des fans.

Une suite chez HBO ?

En 2013, Vince Vaughn et Owen Wilson s’étaient de nouveau associés dans une comédie intitulée Les Stagiaires. Cependant, le résultat était nettement insuffisant pour satisfaire les spectateurs qui désiraient un Serial Noceurs 2.

Le projet d’une suite a pourtant l’air d’avancer sérieusement puisqu’une récente note de production révèle qu’Owen Wilson, Vince Vaughn, Isla Fisher et Rachel McAdams (les acteurs principaux du premier volet) seraient en lice pour revenir dans Serial Noceurs. De plus, le réalisateur du premier volet David Dobkin dirigerait à nouveau ce second opus. Quant au scénario, il serait écrit par Evan Susser (Brooklyn Nine-Nine ). Enfin, la note précise que le tournage devrait commencer en août à Porto Rico, pour une diffusion a priori sur HBO Max.

Si la nouvelle d’un diffuseur est réjouissante, il faut toutefois prendre cette information avec des pincettes. En effet, cela fait une bonne quinzaine d’années qu’une suite de Serial Noceurs est annoncée, sans véritable avancée concrète. Néanmoins, espérons que cette nouvelle tentative de second volet soit la bonne.