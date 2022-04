Seul au Monde : Tom Hanks a retrouvé Wilson !

Dans "Seul au monde", Tom Hanks développait un lien particulier avec le ballon Wilson, au point de faire entrer ce dernier dans la pop culture. À l'occasion d'une soirée événement pour un match de la Major League Baseball, l'acteur est apparu avec son drôle d'ami.

Seul au monde : Tom Hanks en mode Robinson Crusoé

On ne compte même plus le nombre de films populaires qu'a Tom Hanks à son actif. L'acteur parvient à traverser les décennies, sans trop se tromper sur les projets auxquels il participe. L'une de ses performances les plus célèbres est sans conteste celle dans Seul au monde. Il faut dire qu'il avait fort à faire pour briller car le scénario le présentait dans la peau d'un employé FedEx dont l'avion s'écrasait sur une île. Seul rescapé de l'accident, il devait trouver les ressources pour survivre en espérant être secouru un jour.

Le long-métrage de Robert Zemeckis contient son lot de scènes cultes et Tom Hanks a pu décrocher un Golden Globe, tout en ratant cependant l'Oscar malgré une nomination. L'un des éléments que l'on retient le plus dans Seul est monde est certainement le ballon Wilson. Cet objet est devenu un personnage à part entière dans le scénario tant l'ersatz de Robinson Crusoé lui accorde une grande importance. Ce qui donne d'ailleurs lieu en particulier à une scène puissante qui perdure dans les mémoires. Le ballon se reconnaît au premier coup d'oeil grâce au visage dessiné dessus avec du sang.

Chuck Noland (Tom Hanks) - Seul au monde ©20th Century Fox

Les retrouvailles avec Wilson

Preuve que Wilson s'est inscrit dans la pop culture, il a fait une apparition remarquée lors du match d'ouverture de baseball des Cleveland Guardians. Tom Hanks a été invité à cette occasion et il n'est pas venu seul. Habillé à l'effigie de l'équipe locale, il est entré sur le terrain avec son ami rond sous le bras.

Après avoir été présenté au public, Wilson a continué d'attirer l'attention. On l'a vu fausser compagnie à Tom Hanks à deux reprises. Un happening à l'américaine qui a été préparé car le ballon était contrôlé à distance. Un instant amusant qui continue de sculpter l'incroyable sympathie de l'acteur hors des plateaux de tournage. Dernièrement, il a également fait parler de lui du côté de Pittsburgh en surprenant des mariés avec qui il a pris des photos à l'improviste.