"C'est très sexy, violent, fou" : Zack Snyder encense sa version R-Rated de Rebel Moon

Alors que son nouveau film "Rebel Moon Partie 1 : Enfant du feu" arrive bientôt sur Netflix, Zack Snyder a parlé de la version R-Rated qu'il a aussi produite, à l'invitation de Netflix.

Rebel Moon arrive bientôt

Le 22 décembre 2023 sur Netflix, les abonnés pourront découvrir le nouveau film de Zack Snyder : Rebel Moon. Plus précisément, Rebel Moon Partie 1: Enfant du feu, qui sera ensuite suivi en 2024 de Rebel Moon Partie 2 : L'Entailleuse. C'est en effet à une grande et inédite aventure de science-fiction à laquelle invite Zack Snyder, et donc à une franchise qui ne demande qu'à se développer. Le réalisateur de 300 et de Army of the Dead est très enthousiaste à l'idée que le public découvre le premier volet de Rebel Moon, classé PG-13 mais il l'est tout autant pour sa version director's cut et R-Rated, qui devrait elle aussi être distribuée, plus tard, par Netflix.

Rebel Moon Partie 1 - Enfant du feu ©Netflix

Netflix a souhaité revenir à la version "subversive"

Dans une interview accordée à Entertainment Weekly (à partir de 6'44 dans la vidéo ci-dessous), Zack Snyder a expliqué comment il avait d'abord écrit une version de Rebel Moon entièrement fidèle à sa vision, avant de, le moment venu de la production, la faire correspondre à une "aventure plus grand public". Mais Netflix l'a convaincu de rester fidèle à sa version d'origine...

J'avais écrit le scénario, sans contraintes, comme je le ferais en suivant mon esthétique "normale" - quelque chose de très brutal, de très sexy, violent, fou, tous les curseurs au maximum -. Mais dans mes conversations avec Netflix, ils m'ont demandé : "est-ce qu'il y aurait un moyen de revenir à ta version originale, subversive, R-Rated ?" J'ai répondu : "bien sûr, ce serait génial !". Et ils ont poursuivi : "comme ça tu pourrais faire ton "truc", et on l'aurait comme quelque chose d'autre, un contenu à part."

Il détaille ensuite sa relation au concept de director's cut, qui remonte au temps où il travaillait sur des versions différentes de ses films, pour le cinéma et parallèlement pour le circuit DVD. Avec une version pour ce circuit plus longue, plus développée, et donc avec autre chose à proposer en plus de la version cinéma. Il conclut en assurant qu'il est "très fier" de la version PG-13 de Rebel Moon montée pour Netflix, qu'il décrit comme "très fun, propre et cool", et déclare que toute la "noirceur bizarre" qui était à l'origine dans ce qu'il imaginait ce que le film pourrait être, est au coeur de la version R-Rated qu'il a aussi produite.