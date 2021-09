Shang-Chi : comment la pandémie a eu un impact sur la scène post-générique ?

« Shang-Chi et la Légende des dix anneaux » cartonne actuellement dans les salles obscures. Comme chaque film du Marvel Cinematic Universe (MCU), le long-métrage propose des scènes post-génériques. Le producteur du film, Jonathan Schwartz est revenu sur la manière dont celles-ci ont été composées.

Shang-Chi : déjà un succès au box-office

Shang-Chi et la Légende des dix anneaux est en salle depuis le 1er septembre dernier. Réalisé par Destin Daniel Cretton, le long-métrage présente un tout nouveau héros aux spectateurs : Shang-Chi. Ce dernier, incarné par Simu Liu, est considéré comme le Maître du Kung-Fu dans les comics. Il se retrouve ici face au terrible Mandarin, interprété par Tony Leung.

Le reste de la distribution se compose notamment de Awkwafina, Fala Chen ou encore Michelle Yeoh. Shang-Chi et la Légende des dix anneaux est déjà un triomphe au box-office avec plus de 150 millions de dollars de recettes en seulement une semaine d'exploitation.

Shang-Chi (Simu Liu) - Shang-Chi et la Légende des dix anneaux ©Marvel Studios

Comme chaque film du MCU, Shang-Chi et la Légende des dix anneaux se conclut sur deux séquences post-génériques. L'une d'entre elle met en scène deux Avengers : Captain Marvel et Bruce Banner, qui s'entretiennent avec le jeune Shang-Chi. Le producteur Jonathan Schwartz est récemment revenu sur la manière dont ils ont sélectionné ces deux Avengers.

Pourquoi Captain Marvel et Bruce Banner ?

Après avoir vaincu la créature inter-dimensionnelle connue sous le nom de Dweller-in-Darkness, Shang-Chi et son amie Katy sont rapidement recrutés par Wong. Ce dernier veut analyser les dix anneaux pour connaître leurs origines. Pour cela, il fait appel à Captain Marvel et Bruce Banner pour avoir des avis extérieurs. Cependant, aucun des protagonistes n'est capable de conclure à une quelconque explication. Banner se contente alors de souhaiter la bienvenue à Shang-Chi dans « le cirque ».

Jonathan Schwartz, producteur du film aux côtés de Kevin Feige, s'est récemment entretenu avec CinemaBlend, pour discuter de cette fameuse scène post-générique. Il a révélé qu'ils ont « toujours eu l'idée de cette scène », mais qu'ils ont dû s'adapter à des horaires modifiés à cause de la pandémie de COVID-19 et la tourner finalement durant les reshoots :

Nous avons toujours eu l'idée de cette scène. Elle s'est mise en place relativement tôt dans le processus. Nous n'avons finalement pas pu la tourner pendant le tournage principal pour de nombreuses raisons, mais principalement parce que le COVID nous a arrêté, les horaires ont changé, donc cela a été repoussé à une période de reshoots. Et puis à ce moment-là, nous nous sommes demandés quels personnages auraient du sens dans ce passage. C'était une conversation entre moi, Destin et Kevin. Nous avons partagé nos idées et nous nous sommes alors mis d'accord sur ces deux personnages.

Les trois hommes se sont donc mis d'accord pour déterminer quels personnages allaient apparaître dans cette fameuse séquence. Ce sont en tout cas des choix assez logiques. Bruce Banner est l'un des plus grands scientifiques de l'univers Marvel, et son expertise était alors indispensable. Quant à Captain Marvel, elle est incarnée par Brie Larson. Et cette dernière est l'actrice fétiche de Destin Daniel Cretton. C'est la quatrième fois qu'ils travaillent ensemble après States of Grace, Le Château de verre et La Voie de la Justice.

Shang-Chi est en ce moment dans les salles.