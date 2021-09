Shang-Chi et la Légende des dix anneaux : on décrypte les scènes post-générique

Comme chaque film Marvel, « Shang-Chi et la Légende des dix anneaux » réserve aux spectateurs deux scènes post-générique. L'occasion pour nous de les décortiquer et de mettre en avant les éléments importants. Attention SPOILERS !

Shang-Chi : le nouveau né de Marvel Studios

Après Black Panther, le Marvel Cinematic Universe (MCU) décide d'explorer une autre culture : la Chine. Pour ça, le studio a demandé à Destin Daniel Cretton de mettre en scène Shang-Chi et la Légende des dix anneaux. Porté par Simu Liu, le long-métrage raconte les aventures de Shang-Chi, un personnage bien connu des lecteurs de comics. Sorte d'hommage à Bruce Lee, c'est un maître des arts martiaux, capable de tenir tête aux meilleurs combattants de l'univers Marvel. Même si son histoire a été un peu modifiée dans le MCU, il demeure certainement une figure principale de l'avenir du MCU.

Shang-Chi et la Légende des dix anneaux ©Marvel Studios

Deuxième film de la phase 4 après Black Widow, Shang-Chi a largement été retardé par la pandémie de COVID-19, mais débarque enfin en salle ce mercredi 1er septembre. Comme chaque film du MCU, Shang-Chi réserve aux fans deux séquences post-générique qu'on a décidé d'analyser ici. Bien évidemment, la suite de l'article est réservée à ceux qui ont déjà vu le blockbuster Marvel.

Première scène post-générique

C'est la tradition Marvel Studios : il faut impérativement rester après le générique. La première séquence post-générique suit directement la dernière scène de Shang-Chi. Le magicien Wong vient à la rencontre de Shang-Chi et Katy, pour en apprendre davantage sur les dix anneaux. Ces artefacts surpuissants finissent en effet entre les mains de notre héros. Shang-Chi, Katy et Wong se retrouvent alors dans le sanctuaire du magicien pour étudier les anneaux. Outre ces trois personnages, deux autres héros viennent se joindre à la réunion, par hologramme : Captain Marvel et Bruce Banner.

Ce joyeux groupe ne parvient pas précisément à définir l'origine des bijoux, ni même leur époque. Une chose est sûre, ils ont plus d'un millénaire. Une information qui semble avoir un rapport avec Les Éternels, le prochain film du studio Marvel. Sans pour autant que cette hypothèse soit confirmée, il y a de grandes chances pour que cette nouvelle équipe super-héroïque soit à l'origine de la création des dix anneaux. En effet, cette race d'êtres humains a débarqué sur Terre il y a plus de 7000 ans, ce qui coïncide avec l'âge des anneaux.

Shang-Chi et la Légende des dix anneaux ©Marvel Studios

Autre information à retenir : Bruce Banner peut de nouveau prendre sa forme humaine. La dernière fois que le personnage est apparu, c'était dans Avengers : Endgame. Dans le film des frères Russo, le célèbre scientifique décide de combiner son intelligence et la force de Hulk pour devenir le Hulk intello. Une décision qui n'a pas fait l'unanimité. Au vu de son bras encore dans le plâtre, cette scène post-générique se déroule peu de temps après les événements d'Avengers : Endgame. Ce qui laisse entendre que Bruce Banner a de nouveau la capacité de choisir sa forme physique, entre son aspect humain et celui de Hulk.

Deuxième scène post-générique

Dans la seconde scène post-générique, qui se situe après l'intégralité du générique, les spectateurs en apprennent davantage sur le destin de Xialing, la sœur de Shang-Chi, incarnée par Meng'er Zhang. On apprend ainsi que la protagoniste décide de prendre la succession de son père, et devient ainsi la nouvelle dirigeante de l'armée des dix anneaux. Razorfist devient son nouveau bras droit tandis qu'elle s'assoit sur son trône nouvellement acquis. Si cette séquence est assez limpide, elle peut avoir potentiellement des conséquences sur l'avenir du MCU.

Xialing (Meng'er Zhang) - Shang-Chi et la Légende des dix anneaux ©Marvel Studios

Logiquement, l'armée des dix anneaux reviendra. Reste maintenant à savoir où, quand et surtout pourquoi ? La protagoniste va-t-elle rejoindre le côté obscur comme son père avant elle, ou va-t-elle œuvrer pour le bien ? Une autre question en suspend... La logique voudrait que Xialing revienne dans Shang-Chi 2. on voit difficilement où Marvel Studios prévoirait de l'incorporer entre temps. Mais à l'heure actuelle, aucune suite n'a été officialisée. Ceci dépendra certainement du score du long-métrage au box-office.