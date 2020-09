Shang-Chi et la légende des dix anneaux : un acteur de Doctor Strange au casting ?

Un des acteurs de "Doctor Strange" a été aperçu sur le tournage de "Shang-Chi et la légende des dix anneaux". Il semblerait donc que le futur film Marvel soit lié à celui du Sorcier Suprême.

Shang-Chi : le film a repris le tournage

Réalisé par Destin Daniel Cretton, Shang-Chi et la légende des dix anneaux est attendu le 5 mai 2021 dans nos salles obscures. Il s'agit du futur film Marvel qui introduira le Maître du Kung-Fu, Shang-Chi, dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Interprété par Simu Liu, Shang-Chi est un combattant hors pair. Créé en 1973 par Steve Englehart, Al Milgrom et Jim Starlin, ce personnage est un hommage à Bruce Lee et aux productions asiatiques.

Shang-Chi est originaire de Hunan, une province chinoise. Fils de Fu Manchu, criminel influent, il utilise son art martial pour s’opposer à lui, avant de travailler pour le MI-6. Puis, bien évidemment, le personnage finit par rejoindre New York pour rencontrer les autres personnages Marvel. Quant aux dix anneaux, ce sont des artefacts puissants détenus par Le Mandarin qui lui confèrent des pouvoirs sans limite. Dans le film, le héros va s’opposer à ce célèbre antagoniste. Mais cette fois, il ne s’agira pas d’une imitation comme dans Iron Man 3. Le véritable Mandarin sera introduit sous les traits de Tony Leung Chiu Wai. La production a récemment repris son tournage pour tenir son calendrier.

Benedict Wong au casting ?

Les croisements entre les différents films du MCU sont évidemment devenus la norme. Et il semble que Shang Chi et la légende des dix anneaux inclura au moins un caméo de taille. En effet, l’acteur Benedict Wong a été aperçu sur le tournage du film de Destin Cretton. Ce dernier, qui campe le sorcier Wong dans Doctor Strange et dans les deux derniers Avengers, serait donc également de la partie pour Shang-Chi. Même si sa présence n’a pas été confirmée par la production, l’acteur a été pris en photo par un fan avec Simu Liu :

Il se pourrait donc que Benedict Wong soit de la partie. Il devrait visiblement avoir sa propre apparition dans Shang-Chi. Reste à savoir quel sera le degré d’implication du personnage au sein de l’intrigue. Néanmoins, sa présence dans l’histoire n’a rien de très étonnant. Après tout, les dix anneaux ont des capacités magiques, ce qui expliquerait l’intervention de Wong. Les actions du Mandarin vont certainement attirer l’attention des sorciers protecteurs de la Terre. Et Wong va donc aller lui rendre une petite visite. Une bonne manière de lier Shang-Chi et la légende des dix anneaux au reste du MCU. Benedict Wong sera également au casting de Doctor Strange in the Multiverse of Madness attendu le 23 mars 2022 dans les salles obscures.