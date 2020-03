Shang-Chi : la production du film Marvel interrompue, le réalisateur en isolement

Il n'y a pas que les films déjà prêts qui subissent de plein fouet la crise du coronavirus. Toute l'industrie du cinéma et des séries prend les mesures qui s'imposent. La production de "Shang-Chi", l'un des prochains films Marvel, a été suspendue jusqu'à nouvel ordre

Sale temps que nous vivons, mes aïeux ! Les bonnes nouvelles se font rares en ce moment et les suiveurs de l'actualité cinématographique que nous sommes ne pouvons que constater les répercussions provoquées par le coronavirus. Il ne s'agit, certes, que d'art et il y a évidemment d'autres problèmes plus urgents à régler. Mais les multiples reports des prochaines sorties et les paralysies rencontrées par diverses productions accentuent la détérioration du climat général. Les gros studios réagissent dans l'urgence et quasiment tout le monde, Disney y compris, revoit ses plans pour ses prochaines sorties. Plus de Mourir Peut Attendre, de Mulan, de Sans Un Bruit 2, de Fast & Furious 9 ni des Nouveaux Mutants. Du côté de la fabrication des projets, le coronavirus a aussi un impact. Plusieurs productions sont stoppées, y compris celle de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, l'un des films de la phase 4 du MCU.

La production de Shang-Chi quasiment à l'arrêt

The Hollywood Reporter explique que l'équipe principale est au chômage technique pour l'instant, après que le réalisateur, Destin Cretton, ait été placé en isolement. Ce dernier a passé le test pour savoir s'il était porteur du coronavirus et doit attendre les résultats qui arriveront la semaine prochain. Son médecin lui a suggéré de s'isoler le temps d'obtenir des réponses. Un comportement prudent, en sachant qu'il est récemment devenu père. Même s'il était testé négatif, rien ne dit que la production reprendra immédiatement après.

Les prises de vues se déroulaient en Australie, un pays touché par le coronavirus et là où Tom Hanks et sa femme ont été testés positifs. Cependant, Shang-Chi peut tout de même un peu avancer avec la seconde équipe, chargée de s'occuper de plans moins importants et toujours autorisée à travailler. On peut donc penser que Marvel donnera le feu vert à la première si les doutes concernant Cretton sont levés.

En ce qui concerne le MCU, sur le petit écran cette fois, c'est la production de la série Faucon et le Soldat de l'hiver qui a été interrompue, toujours à cause du virus. Elle doit normalement arriver sur Disney+ en août prochain. Quant à Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, sa sortie en France est programmée pour le 10 février 2021. Pour finir sur une note positive, des premières images du tournage sont à découvrir juste ci-dessous :