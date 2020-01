Shang Chi : le réalisateur Destin Cretton parle de son film

Vous avez aimé ? Partagez :

Le réalisateur Destin Daniel Cretton parle de son prochain film : « Shang Chi et la légende des dix anneaux ». Il s’agit du futur film Marvel qui réintroduira notamment le célèbre Mandarin à sa juste valeur. Le cinéaste s’est étendu sur ce projet.

Réalisé par Destin Daniel Cretton, Shang Chi et la légende des dix anneaux est attendu le 10 février 2021 dans les salles. Il s’agit du futur film Marvel qui introduira le Maître du Kung-Fu dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Interprété par Simu Liu, Shang Chi se confrontera au célèbre Mandarin, qui sera campé par Tony Leung Chiu Wai. Un personnage iconique des comics, célèbre ennemi de Iron Man, déjà introduit dans le MCU à l’occasion d’Iron Man 3. Mais cette fois ce sera bien différent.

C’est un des mystères du MCU : qui est le Mandarin ? Le personnage est introduit à l’occasion de Iron Man 3 sous les traits de Ben Kingsley. Mais le réalisateur Shane Black a préféré tourner ce méchant d’anthologie en ridicule. Ce qui n’a pas plu à tous les fans… Le personnage était finalement un simple pantin, un acteur capricieux avec pour mission de donner un visage fictif à la menace du Mandarin. Cet escroc était en réalité un pion sur l’échiquier de Aldrich Killian, le véritable méchant de cette histoire.

Depuis, il y a bien eu le court métrage All Hail the King, qui voyait le personnage de Ben Kingsley en prison au côté de Justin Hammer. Un court film qui permettait à Marvel de confirmer l’existence du véritable Mandarin. Histoire de rassurer les fans mécontents. Il est même possible que l’idée d’un film Shang Chi parte de cet instant. Parce que maintenant qu’Iron Man est mort, il fallait trouver un autre héros pour combattre le dangereux Mandarin.

Cette fois, il s’agit du vrai Mandarin

Pour rappel Shang-Chi, aussi appelé Le Maître du Kung-Fu, est inventé en 1973 par Steve Englehart, Al Milgrom et Jim Starlin. Évidemment le personnage est un hommage à Bruce Lee et aux productions asiatiques centrées sur les arts martiaux et notamment le kung-fu qui cartonnent à cette époque. Shang-Chi est originaire de Hunan, une province chinoise. Fils de Fu Manchu, criminel influent, il utilise son art martial pour s’opposer à lui, avant de travailler pour le MI-6. Puis, bien évidemment, le personnage finit par rejoindre New York pour rencontrer les autres personnages Marvel. Quant aux dits anneaux, ce sont des artefacts puissants détenus par Le Mandarin qui lui confèrent des pouvoirs sans limite.

Destin Daniel Cretton tient à garder cette opposition familiale. Lors d’une récente interview, le cinéaste a été interrogé sur la manière dont Shang Chi ressemblerait à son dernier film : La Voie de la Justice. Voilà ce qu’il a répondu :

C’est un type de film très différent de La Voie de la Justice. Mais dans la même veine il y a l’aspect émotionnel et les idées de camaraderie, de famille, de connexion.

Il est fort probable que Marvel Studio modifie l’histoire du Mandarin. Ce dernier pourrait aisément devenir le père de Shang Chi pour les besoins du scénario. Cela renforcerait l’opposition des deux personnages, et créerait une dualité inédite. Cette fois, les fans Marvel auront le droit à un véritable Mandarin. En tout cas, Destin Daniel Cretton n’a pas caché son enthousiasme pour le film :