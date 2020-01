Shang-Chi : Michelle Yeoh dans le film Marvel ?

Vous avez aimé ? Partagez :

On parle fort logiquement d' »Eternals » et de « Black Widow » en ce moment, parce que ce sont les deux films de la phase 4 du MCU qui vont sortir cette année. Mais d’autres choses sont en cours de préparation, comme « Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux », auquel l’impériale Michelle Yeoh pourrait participer.

Marvel va innover (ok, le mot est peut-être un peu fort) dans cette phase 4 en allant sur des coins différents de l’univers. Quand Eternals devrait sérieusement lancer la partie cosmique du MCU, Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux se chargera d’introduire une dose d’Asie. Après le premier héros de couleur avec Black Panther, la première femme tête d’affiche d’un film avec Captain Marvel et les prochaines incursions de personnages LGBT, l’entreprise montre qu’elle est ouverte à la diversité. Opportunisme ou pas ? On vous laissera juger. N’empêche qu’elle a le mérite de le faire alors qu’on parle de spectacles fabriqués à coup de nombreuses dizaines de millions de dollars.

Destin Daniel Cretton a été choisi pour se charger du film Shang-Chi. Comme avec Chloé Zhao, Marvel est allé piocher dans le cinéma indépendant américain pour se trouver du sang frais. Au casting, il y a encore des places à prendre. Les deux rôles les plus importants ont trouvé leur interprète. Simu Liu sera Shang-Chi, quand Tony Leung prêtera ses traits au Mandarin, le méchant. L’étoile montante Awkwafina sera aussi dans le film, sans que son rôle ne soit connu. Ces trois pourraient côtoyer une star de premier ordre si Michelle Yeoh accepte de rejoindre la distribution. L’excellente actrice malaisienne qui a plus d’un classique à son actif (en particulier de le cinéma d’arts martiaux) est annoncée par Comicbook en négociation pour un rôle inconnu. Avec son bagage, elle ne dénotera pas dans un film qui présente un héros sans super-pouvoirs mais doté d’incroyables aptitudes pour pratiquer les arts martiaux.

Des Gardiens de la Galaxie à Shang-Chi

On a déjà pu l’apercevoir chez Marvel en Aleta Ogord dans Les Gardiens de la Galaxie 2. Un rôle minime, qu’elle ne reprendra pas ici en cas d’accord, rejoignant ainsi la liste de ceux qui ont incarné deux personnages différents dans un seul univers commun. Gemma Chan vient d’en faire de même en lâchant celle qu’elle incarnait dans Captain Marvel afin de devenir l’un des rôles principaux d’Eternels. Yeoh a l’avantage d’être une actrice asiatique – correspondant à ce qu’on cherche dans Shang-Chi – qui a déjà des références à Hollywood. On peut d’ailleurs la voir dans Star Trek : Discovery et elle sera importante dans les prochains films Avatar de James Cameron.

Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux entrera en tournage cette année. Sa date de sortie est fixée au 10 février 2021.