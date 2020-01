Shang Chi : Rosalind Chao rejoint le casting

Vous avez aimé ? Partagez :

« Shang-Chi et la légende des Dix Anneaux » vient d’ajouter un nouveau membre à son casting. Il s’agit de l’actrice Rosalind Chao, qui sera notamment bientôt à l’affiche de la version live de « Mulan ».

La distribution du futur film Marvel Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux ne cesse de croître. Pour rappel, ce film du Marvel Cinematic Universe (MCU) racontera les aventures de Shang-Chi, le maître du Kung Fu. Le personnage est créé en 1973 par Steve Englehart, Al Milgrom et Jim Starlin. Évidemment c’est un hommage à Bruce Lee et aux productions asiatiques d’arts martiaux, qui cartonnent à cette époque. Shang-Chi est originaire de Hunan, une province chinoise. Fils de Fu Manchu, criminel influent, il utilise son art martial pour s’opposer à lui, avant de travailler pour le MI-6. Puis, bien évidemment, le personnage finit par rejoindre New York pour rencontrer les autres personnages Marvel.

Un nouveau membre pour le casting

L’actrice Rosalind Chao aurait signé pour jouer dans le film du MCU. Elle est récemment apparue dans le film Netflix The Laundromat et sera prochainement à l’affiche de la version live de Mulan. Le film Disney reprend le classique de l’animation sorti en 1998. Rosalind Chao y incarnera la mère de Mulan.

Le reste du casting de Shang-Chi comprend déjà Simu Liu, en héros, et Tony Leung en tant qu’antagoniste : Le Mandarin. Awkwafina apparaîtra également dans le film, bien que son rôle soit encore inconnu. Des rapports ont également révélé que Michelle Yeoh serait en pourparlers pour rejoindre la distribution. Quant à Rosalind Chao, d’après The Illuminerdi, elle y interpréterait la mère d’un des personnages, sans doute celui de Awkwafina.

Les premiers détails de l’intrigue ont été divulgués il y a peu. Ils décrivent Shang-Chi comme une personne qui a développé des compétences inégalées dans les arts martiaux. Il a été formé dans un lieu coupé du monde, quelque part en Chine. D’après les récentes rumeurs, le Mandarin serait le père de Shang-Chi pour les besoins du film. L’histoire divergerait ainsi de celle des comics.

Shang-Chi sera le premier film du MCU à se dérouler entièrement en Asie, avec un réalisateur asiatique en la personne de Destin Cretton. Le cinéaste sera d’ailleurs à l’affiche dès la semaine prochaine avec son nouveau film : La Voie de la Justice. Avec Shang-Chi, Marvel Studios veut reproduire l’effet engendré par Black Panther, en proposant plus de diversités. Le casting devrait d’ailleurs être pratiquement composé que d’acteurs asiatiques. Le tournage devrait débuter en novembre prochain pour une sortie le 10 février 2021.