Shazam 2 : la Shazam Family dévoile ses nouveaux costumes

Le réalisateur David F Sandberg rempile pour "Shazam ! Fury of the Gods", toujours avec Zachary Levi dans le rôle principal. La Shazam Family sera au complet et elle présente ses nouveaux costumes dans un nouvel aperçu de cette suite.

Shazam revient en 2023

Shazam ! Fury of the Gods est le second film dédié au super-héros incarné par Zachary Levi. DC a même élaboré un plan encore plus grand pour lui puisqu'il rencontrera ensuite le Black Adam de Dwayne Johnson. Nous avons encore le temps avant d'en arriver là, car cette suite est d'abord attendue le 31 mai 2023 sur les écrans. Malgré le fait que la date de sortie soit lointaine, la production a déjà débuté. Aucun scénario n'a été dévoilé mais une multitude d'éléments rapportés dans la presse américaine permettent de savoir à quoi s'attendre. Le jeune Billy Batson (Asher Angel) reviendra avec son alter-ego super-héroïque et devrait affronter trois méchantes. Il se dit qu'Helen Mirren, Lucy Liu et Rachel Zegler incarneront les filles d'Atlas, le titan qui se cache derrière le premier A de Shazam. On reste tout de même dans l'attente d'informations officielles pour mieux comprendre les contours de ce second opus.

Les super-héros s'affichent dans leur nouveau look

Il y a quelques temps, Zachary Levi se montrait dans sa nouvelle tenue toute neuve et plus convaincante que la précédente. Le réalisateur David F. Sandberg nous dévoile désormais sur Twitter une photo réunissant les membres de la Shazam Family avec, pour eux aussi, des costumes différents de ceux que l'on connaît déjà. Ainsi, de gauche à droite, vous pouvez retrouver Freddy (Adam Brody), Darla (Meagan Good), Eugene (Ross Butler), Shazam, Mary (Grace Fulton) et Pedro (D.J. Cotrona).

Ils ont tous une allure plus sérieuse grâce aux changements effectués sur les costumes. Les couleurs sont plus sombres, sans doute pour signifier que l'on aura cette fois un film plus adulte. Même si la comédie reste une donnée présente dans le film, on a l'impression que les choses sérieuses vont commencer. On trouve aussi qu'un soin plus important a été apporté à la texture afin de s'éloigner de l'aspect lisse du premier film. Pour bien mettre en évidence l'évolution, retrouvez ci-dessous la Shazam Family de 2019 :