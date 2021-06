Shazam 2 : le super-héros montre son nouveau costume dans un premier teaser

Deux ans après la sortie de "Shazam!", le tournage du second opus, toujours dirigé par David F. Sandberg, a débuté. Un premier teaser vient déjà d'être diffusé pour nous montrer le héros principal dans son nouveau costume.

Shazam 2 : un premier teaser

DC et Warner mettent enfin un coup d'accélérateur pour développer l'univers autour de Shazam. La suite aux aventures du personnage campé par Zachary Levi vient d'entamer sa production, tout comme l'arlésienne Black Adam avec Dwayne Johnson. Les deux ennemis sont voués à se rencontrer mais ça ne sera pas pour de suite. Chacun va devoir gérer ses affaires de son côté. On retrouvera Shazam dans un second épisode titré Fury of the Gods. Le scénario doit encore se révéler officiellement mais on dispose déjà de plusieurs indices en ce qui le concerne. D'après les multiples rapports de la presse spécialisée américaine, Billy Batson/Shazam va devoir gérer un trio d'ennemis. On peut même s'avancer en disant qu'il s'agira des filles d'Atlas et qu'elles seront normalement incarnées par Helen Mirren, Lucy Liu et Rachel Zegler.

David F Sandberg a été rappelé derrière la caméra par le studio et il nous délivre un aperçu de sa star dans un tout premier teaser. Zachary Levi s'illustre dans une nouvelle version de son costume rouge. Un amuse-bouche, en attendant d'en voir plus au sujet de cette suite prévue dans les salles le 31 mai 2023.

Grâce à des plans rapprochés, on remarque que la tenue a subi quelques modifications. Elle contient plus de détails et paraît davantage convaincante. L'énorme différence est l'absence de luminosité sur le torse mais il se peut que cet élément soit tout de même dans le film. Cet aperçu nous rappelle celui que l'on a eu pour The Batman. On se souvient qu'un premier teaser s'était concentré sur Robert Pattinson et son costume.

Le teaser de Shazam 2 baignant dans une atmosphère sombre (ce qui permet au héros de faire une petite blague), il est possible d'analyser le costume dans de meilleures conditions grâce à des photos volées sur le tournage. L'inévitable site Just Jared nous permet de voir en plein jour l'acteur dans son rôle (même s'il manque la cape).