Shazam 2 : Zachary Levi affronte un dragon dans cette nouvelle bande-annonce explosive

La nouvelle bande-annonce de "Shazam! La Rage des Dieux" vient d’être dévoilée par Warner Bros. L’occasion de découvrir un lot d’images inédites qui opposent Zachary Levi à Helen Mirren. Dragons, explosions, Shazam Family, découvrez ce qui vous attend dans le prochain volet du DC Universe.

Shazam : un film anecdotique

En 2019, le cinéaste David S. Sandberg, généralement habitué aux films d’horreur (Dans le noir, Annabelle 2), se lance dans la réalisation de Shazam!. Un film de super-héros ancré dans le DC Universe qui présente un tout nouveau justicier au grand public. Incarné par Zachary Levi, Shazam possède une puissance incommensurable. Presque aussi fort que Superman, Shazam a cependant une faille de taille. En effet, son alter ego est Billy Baxton (Asher Angel), un jeune adolescent d’une quinzaine d’années. Ce dernier reçoit des pouvoirs magiques d’un ancien sorcier incarné par Djimon Hounsou. Adolescent le jour, super-héros la nuit, c’est parfois compliqué de concilier les deux, et Billy Baxton peine à assumer son rôle de Shazam.

Shazam! La Rage des Dieux ©Warner Bros.

Shazam! s’est avéré être un film de super-héros assez anecdotique. Pas forcément encensé, ni détruit par les critiques, il s’agit d’un film du DCU mineur. Ni génial, ni détestable, Shazam! a rencontré un score assez timide au box-office avec 366 millions de dollars de recettes (pour un budget de 100 millions). Pourtant, une suite a bien été officialisée par la Warner. Attendu le 29 mars prochain, Shazam! La Rage des Dieux est l’un des derniers films du DCU tel qu’on le connaît. En effet, James Gunn et Peter Safran s’apprêtent à rénover totalement l’univers DC au cinéma, et ce nouveau Shazam! est l’un des derniers vestiges de l’ancien temps.

Shazam 2 : on reprend les mêmes et on recommence

Pour Shazam! La Rage des Dieux, David F. Sandberg est de retour derrière la caméra. Côté casting, Zachary Levi rendosse la cape du personnage, tandis que Helen Mirren (Hespera) et Lucy Liu (Kalypso) succèdent à Mark Strong dans le rôle des antagonistes. Cette suite va raconter comment Shazam et sa Shazam Family vont devoir affronter les filles de l’Atlas qui veulent s’emparer de leurs pouvoirs. Au vu de cette nouvelle bande-annonce, les deux antagonistes vont visiblement dérober les pouvoirs de la Shazam Family les uns après les autres jusqu’à ce qu’il ne reste plus que Billy Batson.

Cette nouvelle bande-annonce propose son pesant d’images inédites. Ce trailer offre un premier aperçu de l’affrontement entre les filles de l’Atlas et la Shazam Family. Visiblement, Shazam va devoir affronter de sombres créatures, des amazones très énervées et un énorme dragon. La bande-annonce confirme également le retour de Djimon Hounsou dans la peau du Sorcier. Emmené par la musique Started From the Bottom de Drake, cette nouvelle bande-annonce promet des séquences d’action explosives. Le ton, le style visuel et l’ambiance s’accordent au premier volet, même si une tonalité plus sombre semble se dégager..