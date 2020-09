She-Hulk : Tatiana Maslany (Orphan Black) décroche le rôle

Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour la série "She-Hulk" ! Après la récente arrivée d'une réalisatrice, c'est maintenant la star principale qui a été trouvée. On attendait une Alison Brie ou quelqu'un dans son genre. Fin des spéculations et des rumeurs, on sait maintenant qui est l'élue.

She-Hulk : une introduction sur le petit écran en attendant mieux ?

Les fans du Marvel Cinematic Universe ne pourront plus faire comme avant et négliger ce qu'il se passe à la télévision. Le studio a revu ses priorités et va exploiter comme il se doit la plateforme Disney+ afin d'étendre son univers. Parmi les séries sur des nouveaux personnages, on a celle sur She-Hulk. Comme son cousin Bruce Banner, Jennifer Walters va se transformer en un être tout vert qui peut bénéficier d'une force dévastatrice. Avant d'en arriver là, elle a une autre vie, comme avocate. Son combat, elle le mène dans les tribunaux plutôt que sur le terrain. Mais quand elle se fait blesser par balle par un gang de sa ville, Los Angeles, elle va revoir ses priorités. Heureusement, Bruce est dans le coin quand le drame arrive et il peut lui venir en aide en lui transfusant du sang. Un sang qui n'est pas comme celui des autres. À partir de là, Jennifer devient She-Hulk. Ses capacités sont un peu différentes de celles de son cousin car, elle, peut contrôler les transformations. Une version un peu plus humaine d'Hulk.

Nous verrons si She-Hulk respecte ce que les lecteurs ont pu avoir dans les comics. L'idée avec cette série doit être de permettre à Hulk de passer le relais pour s'éclipser et laisser sa cousine dans le MCU. À l'instar de Hawkeye où le héros formera sa remplaçante (Kate Bishop), il devrait en être de même avec le Bruce de Mark Ruffalo. On attend encore de savoir s'il va apparaître dans la série - ce qui nous semble pourtant inévitable - et quel sort lui sera réservé par la suite. À défaut d'être fixé sur son sort, l'acteur a pu découvrir comme nous qui va incarner sa déclinaison féminine. Deadline nous apprend que c'est Tatiana Maslany qui a été choisie pour le rôle. Mark Ruffalo a d'ailleurs réagi sur Twitter en l'accueillant dans la famille. Une sortie qui laisse penser qu'il va partager la réplique avec elle - aux dernières nouvelles, des discussions en ce sens ont eu lieu.

Plusieurs actrices ont été évoquées ces derniers mois mais jamais ce nom n'avait été cité. Elle sera dirigée par la réalisatrice Kat Coiro sur une partie des épisodes. She-Hulk devrait arriver sur Disney+ pas avant fin 2021 ou 2022.

Qui est Tatiana Maslany ?

La pétillante Alison Brie aurait bien correspondu à ce rôle que Marvel a imaginé avec des traits humoristiques. Tatiana Maslany devrait s'en sortir tout aussi bien. La canadienne de 34 ans tourne depuis les années 2000 mais elle n'a jamais eu de gros rôle comme celui-ci. Si vous vous demandez où vous avait pu la remarquer, elle est l'un des personnages principaux de la série Orphan Black. Du côté du cinéma, hormis un petit rôle dans Les Promesses de l'ombre et Destroyer, elle a réussi à nous émouvoir chez David Gordon Green dans le drame Stronger. Son profil est assez polyvalent et She-Hulk devrait être le projet qui va la faire entrer dans une autre dimension. Tourner chez Marvel est une grosse opportunité et si le studio a des plans sur la durée pour ce personnage, nous risquons vite de la retrouver dans les salles obscures !