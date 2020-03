She-Hulk : Mark Ruffalo a été approché pour intégrer la série Disney +

Vous avez aimé ? Partagez :

La fin de la saga Avengers a évincé plusieurs héros et en a laissé d’autres dans la capacité de continuer à exister dans le MCU. Mark Ruffalo peut continuer à incarner Hulk, son personnage étant en vie, mais Marvel n’a pas dévoilé de plans clairs pour lui. Une apparition dans la série « She-Hulk » est en discussion mais pas encore actée.

Des années d’efforts ont payé quand Endgame est arrivé. Si le Marvel Cinematic Universe va continuer, ce film a marqué un tournant, en étant une sorte de point final. Il y en aurait des choses à dire et redire dessus, tant ce chapitre a été riche en péripéties et en émotions. Plusieurs personnages, dont certains très emblématiques, ont vu leur arc narratif se stopper là. Hulk, qui fait partie de cette génération de héros développés par Marvel dans les premières phases, pourrait revenir par la suite. On sait qu’à l’avenir le studio va mélanger les recrues et les anciens. Mais alors que Captain Marvel, Black Panther, Thor ou encore Spider-Man sont assurés de revenir avec leur propre film, Hulk est dans une impasse.

Le colosse vert a vite été introduit dans le MCU, juste après Iron Man. Edward Norton l’incarnait mais, après une brouille, a lâché le rôle. Mark Ruffalo a pris la relève sans ne jamais avoir son propre film. Et ça ne risque pas d’être le cas à l’avenir. L’acteur ne sait même pas s’il va avoir encore l’occasion d’incarner Hulk. Malgré l’annonce de la série She-Hulk, à laquelle il devrait logiquement être lié pour assurer une continuité, Ruffalo avouait en fin d’année dernière qu’il ne savait rien sur le sort qui lui était réservé. Pas surprenant, on a toujours eu l’impression que Marvel ne savait pas réellement quoi faire d’Hulk.

Mark Ruffalo a une chance d’être dans She-Hulk

Des discussions auraient depuis eu lieu, comme le confirme l’intéressé chez ComicBook.com. La série She-Hulk, si elle reprend les origines de l’héroïne, va suivre la cousine de Bruce Banner. Après une blessure, le scientifique lui transfuse de son sang et elle devient aussi détentrice d’une force surhumaine. On ne voit pas comment Mark Ruffalo ne pourrait pas être dedans, au moins pour le début de l’intrigue. Comme un passage de témoin. Cependant, il confirme que les discussions sont uniquement préliminaires et que rien n’est signé. On ne s’avancera pas trop mais ça sent bon ! La série n’a pas encore trouvé son actrice pour le rôle principal, alors que le tournage devrait débuter cet été. Une date de sortie n’a pas été communiquée. Son arrivée sur Disney+ est attendue pour 2021.