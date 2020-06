Shirley : Elisabeth Moss dans le rôle de l'auteure horrifique Shirley Jackson

Elisabeth Moss, héroïne acclamée de la série dystopique "The Handmaid's Tale" prête ses traits à l'auteure de romans d'épouvante Shirley Jackson le temps d'un long-métrage appelé "Shirley".

Attention, en dépit de certains éléments qui pourraient vous induire en erreur, Shirley ne relève pas du biopic. Dans ce film très attendu, on suit l'histoire d'un jeune couple qui emménage chez la romancière Shirley Jackson. Elle est connue notamment pour avoir écrit le livre The Haunting of Hill House (traduit Maison Hantée en français) qui a déjà donné de nombreuses adaptations cinématographiques : La Maison du diable de Robert Wise (1963), Hantise de Jan de Bont (1999) et dernièrement évidemment la première saison de l'anthologie The Haunting intitulée The Haunting of Hill House de Mike Flanagan disponible sur Netflix (dont on attend d'ici peu la saison 2 nommée : The Haunting of Bly Manor tirée cette fois-ci du roman d'Henry James Le Tour d'écrou).

Pour en revenir au film Shirley, les nouveaux venus qui ont donc débarqué chez Shirley et son mari, ne tardent pas à se retrouver au cœur d'un drame, une tragédie qui va engendrer le prochain roman de l'écrivaine.

Nommés Fred et Rose, les deux tourtereaux rencontrent d'abord le mari de Shirley, au lycée. Fred est en effet assistant dans l'établissement et Stanley Hyman professeur. Ce dernier leur propose un arrangement : sa femme vit en recluse et de la compagnie lui ferait le plus grand bien. Aussi, il leur offre le gîte et le couvert si Rose travaille chez eux en tant que gouvernante et veille sur son épouse. Le jeune couple accepte, mais ne s'attend sans doute pas à la rugosité de leurs hôtes. Leurs destins vont se mêler de plus en plus étroitement, jusqu'à ce que leurs vies ne menacent de basculer.

Vous avez dit creepy ?

Si son intrigue est particulièrement originale, l'oeuvre est tout de même adaptée d'un livre de Susan Scarf Merrell. Shirley s'avère être un conte fictionnel aux allures de drame psychologique plutôt qu'une oeuvre biographique ancrée dans la réalité. C'est Josephine Decker, une cinéaste américaine, qui réalise le long-métrage. A son actif, un épisode de la série Dare Me et quelques films, dont Madeline's Madeline.

Le reste du casting de Shirley se trouve être particulièrement sympathique. Dans le rôle de Fred, Logan Lerman (The Perks of Being a Wallflower), tandis que la jeune Odessa Young (Assassination Nation) interprète sa femme. Le quatuor de tête se clôt avec Michael Stuhlbarg, inoubliable père de Elio dans Call Me By Your Name.

La performance d'Elizabeth Moss, très attendue, devrait être à la hauteur des attentes des spectateurs. Habituée aux rôles éprouvants, l'actrice est criante de naturel sur les images du film présenté à Sundance. N'hésitez pas à vous plonger dans ce travail d'orfèvre autour d'une auteure acclamée.

Shirley est déjà disponible en VOD outre-Atlantique, néanmoins il n'y pas encore de date de sortie en France. Retrouvez la bande-annonce en tête d'article.