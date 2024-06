Shrek 5 : des nouvelles du prochain film et le spin-off sur l’Âne confirmé

Depuis de très longs mois, des bruits de couloirs annonçaient le lancement d’un "Shrek 5". Or, Eddie Murphy vient de faire plusieurs révélations sur le sujet.

Un nouvel opus pour la saga Shrek…

La franchise Shrek est l’une des plus populaires à avoir été produites par DreamWorks. Le premier film, sorti en 2001, a été un véritable carton, créant un énorme engouement autour du personnage au centre de l’intrigue et de ses compagnons, l’Âne et la princesse Fiona.

Depuis la sortie du premier opus, trois suites sont sorties (en plus de deux spin-offs sur le personnage du Chat potté). La dernière en date, Il était une fin, a été dévoilée en 2010. Soit il y a maintenant quatorze ans. Cela fait donc un très long moment que Shrek n’est plus apparu sur grand écran. Mais il va bientôt revenir.

… suivi d’un film centré sur l’Âne !

En avril 2023, Eddie Murphy, qui double le célèbre ogre en version originale, avait expliqué qu’il était plus que partant pour reprendre son rôle dans un cinquième film. Or, son vœu a été exaucé. Car, dans une récente interview pour Collider, l’acteur a confirmé qu’un Shrek 5 était en préparation. Le doublage a même déjà commencé :

« On a commencé à faire Shrek 5 il y a quatre ou cinq mois. J’ai enregistré la voix pour le premier acte et on va le finir cette année. »

Le comédien a aussi confirmé la rumeur qui circulait depuis de longs mois. À savoir celle qui parlait d’un nouveau spin-off centré sur l’Âne. Ainsi, un tel film va bel et bien voir le jour. D’après Eddie Murphy, l’enregistrement des voix pour ce long-métrage commencera une fois que Shrek 5 sera bouclé.

Sortie prévue pour l’année prochaine ?

Eddie Murphy n’a donc pas été avare en révélations. Il a même été plus loin en donnant une possible date de sortie pour le prochain Shrek : "Je crois qu’il sortira en 2025." On attend désormais que DreamWorks confirme l’arrivée du film dans les salles l’année prochaine. Et que le studio donne une date plus précise.

En revanche, Eddie Murphy n’a pas donné de possible date de sortie pour le spin-off sur l’Âne. Mais si les acteurs commencent à enregistrer les voix dès que le prochain Shrek est terminé, on peut penser qu’il sera prêt pour 2026.