Silent Hill : le titre, l'histoire et les premiers aperçus du prochain film

Christophe Gans va réaliser un nouveau film "Silent Hill". Le cinéaste et Konami ont donné des informations concrètes sur l'histoire qui sera une adaptation du second jeu de la franchise.

Christophe Gans prépare un nouveau cauchemar

Silent Hill (2006), réalisé par Christophe Gans, est une adaptation du jeu vidéo éponyme, un survivor horror terrifiant sorti sur Playstation en 1999. Si le long-métrage a d'innombrables qualités, principalement visuelles (Gans a bien retranscrit l'ambiance angoissante du jeu), c'est moins le cas de Silent Hill: Révélation (2012), dirigé lui par M. J. Bassett. Depuis, on espérait qu'un jour Christophe Gans revienne s'attaquer à un nouveau film Silent Hill. Et la bonne nouvelle est finalement arrivée en juin dernier.

C'est à l'occasion de la ressortie dans les salles du Pacte des loups en 4K que le réalisateur nous confiait travailler sur un nouveau Silent Hill. Précisant qu'il s'agissait d'une nouvelle histoire avec des nouveaux personnages, mais toujours dans la ville de Silent Hill. Son idée étant de reprendre le concept anthologique des jeux. Ainsi, ne vous attendez pas à revoir les personnages de Radha Mitchell, Sean Bean, ou encore Jodelle Ferland, qui portaient le premier film.

rose (Radha Mitchell) - Silent Hill ©Metropolitan Filmexport

Plusieurs mois se sont écoulés et les bonnes nouvelles continuent pour ce prochain Silent Hill. Dans la nuit du 19 au 20 octobre 2022, l'éditeur de jeux vidéo Konami a fait une série d'annonces au sujet de la franchise. Notamment, côté jeux, un remake de Silent Hill 2 ou encore un jeu inédit titré Silent Hill f. Mais surtout, le studio a évoqué directement le prochain film qui portera donc le titre de Return to Silent Hill.

Return to Silent Hill, adaptation de Silent Hill 2

Dans une vidéo teaser (en une d'article), Christophe Gans lui-même apparaît pour rappeler le succès du premier film avant d'en dire davantage sur l'histoire du prochain, qui ne sera ni plus ni moins qu'une adaptation du second jeu !

Il s'agit de Silent Hill 2. Le film raconte l'histoire d'un jeune homme qui retourne à Silent Hill, là où il a connu un grand amour. Et ce qu'il va découvrir là-bas sera un pur cauchemar.

Le cinéaste poursuit en évoquant comment "les créateurs ont complètement changé les règles pour ce jeu".

Nous sommes donc de retour à Silent Hill, dans la même ville, mais nous regardons ce monde étrange du point de vue du héros qu'on joue. On se rend compte que Mary a disparu quelque part dans cet étrange endroit.

Outre Christophe Gans, le producteur Victor Hadida (déjà derrière le premier film) intervient également en évoquant lui le mythe d'Orphée comme inspiration, et "jusqu'où un homme peut aller, au plus profond de l'enfer, pour ramener à la vie la personne qu'il aime le plus".

En clair, tout cela est de très bonne augure. D'autant plus avec le soutien "à 100%" de Konami et la volonté de Gans de moderniser Silent Hill 2 tout en restant très fidèle. Et cela passera notamment par les créatures, dont le retour annoncé de Pyramid Head, accompagné de surprises...

Return to Silent Hill est en bonne voie mais ne devrait pas sortir avant 2023.