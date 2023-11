Silent Night : les premiers avis sur le nouveau film de John Woo sont là

À quelques jours de sa sortie sur le territoire nord-américain, "Silent Night", le nouveau film d'action "muet" de John Woo, a essentiellement reçu des critiques élogieuses.

John Woo revient à Hollywood

Vingt ans après son dernier film réalisé aux États-Unis, Paycheck, le metteur en scène John Woo fait son grand retour à Hollywood, où il a notamment réalisé l'inoubliable Volte-Face. Son nouveau film, Silent Night, arrive dans les salles américaines le 1er décembre et les premiers avis de la presse américaine sont tombés. Et si certains soulignent que quelques clichés viennent empeser ce nouveau film d'action high concept, la majorité des critiques se montre ravie par Silent Night.

Godlock (Joel Kinnaman) - Silent Night ©Metropolitan FilmExport

Le concept du film est innovant, puisque ce long-métrage d'1h44 ne comporte aucune ligne de dialogue. Plutôt que des mots, de l'action, beaucoup d'action pour une quête de vengeance sanguinaire.

Godlock (Joel Kinnaman) est un père de famille comme tout le monde. À la veille des fêtes de Noël, son jeune fils est tué, victime collatérale d'une guerre des gangs. Godlock va alors se mettre sur le chemin de la vengeance. Blessé à la gorge et ne pouvant plus parler, ignorant tout du monde criminel, il va devoir se rendre dans les bas-fonds de la pègre, pour éliminer tous les responsables de la mort de son enfant.

Les critiques US convaincues

Avec à ce jour un Tomatometer à 71% sur Rotten Tomatoes, compilant 21 critiques, Silent Night signe un retour a priori très convaincant du réalisateur de Mission : Impossible 2 aux affaires. Ainsi, pour Peter Debruge de Variety, Silent Night est à ranger dans la catégorie des très bons films "sanglants" de Noël :

Aussi simpliste qu'il puisse paraître, "Silent Night" donne au public une bonne raison d'être enthousiasmé à nouveau par l'innovateur de Hong Kong, se rangeant dans les quelques "contre-films de Noël" depuis "Die Hard" qui valent le coup d'être revus à volonté.

Du côté de The Hollywood Reporter, Frank Scheck se montre aussi très convaincu :

Grâce à John Woo et son scénariste Robert Lynn, et aussi grâce à la performance physique intense et férocement imposante de Joel Kinnaman, l'absence de dialogue n'est pas une astuce mais un atout.

Pour Slant Magazine, même son de cloche :

"Silent Night" est autant un thriller de vengeance qu'un regard aiguisé sur combien les "sans-voix", dos au mur, font tout ce qu'ils peuvent, et par tous les moyens, pour se faire entendre.

Néanmoins, certains journalistes se sont montrés déçus, notamment chez IGN Movies :

Expérimentation ennuyeuse de vengeance qui se révèle vite bancale, "Silent Night" ne propose rien du charme ou du panache visuel qui afait de John Woo un des grand stylistes de l'action d'Hollywood et de Hong Kong.

Dans la même veine, Mashable écrit : ""Silent Night" prend son postulat bien trop au sérieux. Et même le carnage offert par John Woo ne peut vaincre l'ennui généré par les clichés de ce film."

Une arrivée tardive en France (et en VOD...)

Malgré quelques avis négatifs, l'essentiel des opinions sur Silent Night tend à considérer que le retour de John Woo est un succès. Il faudra cependant patienter pour le découvrir en France, puisqu'il pourra être vu seulement à partir du 29 février 2024, et malheureusement pas sur grand écran mais en VOD, DVD ou Blu-Ray. On a cependant bon espoir que son film suivant, remake de son classique de 1989 The Killer, avec Omar Sy dans le rôle-titre, sera lui bien au cinéma.