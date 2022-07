Simone, le voyage du siècle : Elsa Zylberstein métamorphosée en Simone Veil dans la bande-annonce

Pour le biopic sur Simone Veil, Elsa Zylberstein et Rebecca Marder prennent l'apparence de l'ancienne Présidente du Parlement européen. Découvrez la bande-annonce dévoilée par Warner Bros.

Simone Veil, une vie hors du commun

Icône de la cause féminine et de la lutte contre la discrimination des femmes en France, Simone Veil rentre dans l'histoire française grâce à ses combats permanents contre la barbarie. Avec le film Simone, le voyage du siècle, le cinéaste Olivier Dahan offre un portrait d'une femme engagée, à qui on doit la loi dépénalisant l'IVG (interruption volontaire de grossesse) en France. À l'heure où la Cour suprême des États-Unis a révoqué le droit fédéral à l'IVG, la bande-annonce de ce long-métrage arrive au bon moment.

Simone, le voyage du siècle © Warner Bros.

Mais ce biopic se consacre à toute la vie de Simone Veil. De son enfance, aux tragédies des camps de concentration, à ses combats politiques, tout sera décortiqué. Le film tentera de montrer le grand parcours de cette femme forte. Pour rappel, Olivier Dahan s'est déjà lancé dans des biopic de cette ampleur. On compte dans la filmographie du réalisateur l'oscarisé La Môme (biopic sur Edith Piaf) avec Marion Cotillard, ou son récit sur Grace de Monaco avec Nicole Kidman.

Elsa Zylberstein et Rebecca Marder se partagent le rôle

Pour incarner Simone Veil, Olivier Dahan fait entièrement confiance à Elsa Zylberstein et Rebecca Marder. Ainsi, dans la bande-annonce, Elsa Zylberstein, métamorphosée, joue la politicienne à un âge avancé. Quant à Rebecca Marder, elle interprète la jeune Simone. Cette dernière continue de se faire remarquer après son rôle dans la comédie Les Goûts et les couleurs (depuis le 22 juin en salles). La suite du casting se compose d'Élodie Bouchez, Judith Chemla, Olivier Gourmet, Mathieu Spinosi, Sylvie Testud ou encore Philippe Torreton.

Le film Simone, le voyage du siècle sortira au cinéma le 12 octobre 2022.