Slender Man sur Netflix : découvrez l'histoire sordide qui se cache derrière le mythe

« Slender Man », le film réalisé par Sylvain White en 2018, vient de débarquer sur Netflix. L'occasion, pour nous, de vous raconter la terrible histoire vraie qui se cache derrière ce mythe contemporain.

Slender Man le film

En 2019, Sylvain White, qui a notamment mis en scène Souviens-toi...l'été dernier 3, The Losers et de nombreux épisodes de séries comme Les Experts : Miami, Mentalist, Hawaï Five-0 ou encore L'Arme Fatale, se lance dans la réalisation de Slender Man. Porté par un casting jeune (Joey King, Julia Goldani Telles, Jaz Sinclair, Annalise Basso), le film sort directement en VOD sur le territoire français. Slender Man est alors un énorme échec critique et ne rapporte que 51 millions de dollars au box-office (ce qui suffit néanmoins à rentabiliser son budget de 10 millions de dollars).

Slender Man

Si on en parle aujourd'hui, c'est parce que le long-métrage vient de débarquer sur Netflix. Et si Slender Man est globalement un navet, l'histoire vraie qui se cache derrière le mythe est terrifiante.

Une popularité montante

Slender Man est l'une des figures d'horreur les plus récentes de la pop culture. Son origine remonte seulement à 2009, quand Victor Surge crée le mème d'un homme sans visage, grand, mince, élancé, habillé en costume, aux bras excessivement longs. Selon les interprétations du mythe, le monstre peut provoquer des pertes de mémoire, de l’insomnie, de la paranoïa et peut se téléporter où bon lui semble. Son but est d'hypnotiser des enfants et ses disciples doivent tuer quelqu'un pour montrer leur dévotion.

Très rapidement, le Slender Man fait le buzz sur internet, et est repris dans de nombreuses œuvres fictionnelles, faisant ainsi encore monter sa popularité. Aujourd'hui, il est considéré comme une des histoires horrifiques d'internet les plus célèbres. Alors que Victor Surge poste la première image du Slender Man sur internet, ce qui était au départ une blague, prend une tournure étonnement glauque. Très vite, de faux témoignages, des documents et des photographies truquées se multiplient sur la toile pour prouver l'existence de la créature, apportant du grain à moudre à cette légende.

©The Independent

Très rapidement, le personnage apparaît dans de nombreuses œuvres en tout genre. En 2009, une web-série appelée Marble Hornets sort sur YouTube. En 2012, le Slender Man devient le héros de son propre jeu vidéo : Slender : The Eight Pages édité par Parsec Production. Son succès a entraîné la production d'une suite en 2013 : Slender : The Arrival. À partir de ce moment là, le Slender Man est dérivé à travers une dizaine de jeux vidéo sur différentes plateformes comme Xbox, Playstation et PC. Depuis, Slender Man est cité à peu près partout, que ce soit dans des épisodes de Doctor Who, de Supernatural, d'Esprits Criminels, et même dans Plus Belle la Vie.

L'histoire tragique derrière le mythe

Malheureusement, le Slender Man a été à l'origine d'un terrible drame. En 2014, le 31 mai pour être exact, à Waukesha, dans le Wisconsin, deux jeunes filles de 12 ans ont perpétré une tentative de meurtre au nom de la créature. En effet, Anissa Weier et Morgan Geyser ont poignardé à 19 reprises la pauvre Payton Leutner, censée être leur meilleure amie. Tout débute quand les trois jeunes filles se retrouvent pour fêter l'anniversaire de Morgan. Peyton, qui n'a pas succombé à ses blessures, a raconté que dans les toilettes publiques d'un parc, Anissa a essayé de l'assommer. Puis elles l'ont conduite dans les bois pour tenter de la tuer.

Anissa Weier et Morgan Geyser ©ABC News

Les deux tortionnaires ont alors expliqué à la police avoir agi sur la demande du Slender Man. Ce dernier les aurait forcées à passer à l'acte, en menaçant de tuer leur famille en cas de refus. Le 1er février 2018, les deux adolescentes sont condamnées à 25 et 40 ans d'internement en hôpital psychiatrique. Un documentaire, intitulé Beware the Slenderman, produit par HBO en 2016, retrace cette sordide histoire...