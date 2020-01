Snake Eyes : le nouveau film G.I. Joe a débuté son tournage

Vous avez aimé ? Partagez :

La Paramount est loin d’en avoir terminé avec l’univers des G.I. Joe. Après un deuxième volet particulièrement décevant, le studio espère renouveler la franchise en se concentrant sur l’un de ses personnages les plus énigmatiques. Avec « Snake Eyes », le ninja silencieux a droit à son spin-off, dont le tournage vient d’être lancé au Japon.

G.I. Joe est loin d’être la franchise à avoir le plus marqué l’esprit des cinéphiles ces dernières années. Initiée en 2009 par Stephen Sommers avec G.I. Joe : Le Réveil du Cobra, la saga était à l’origine portée par Channing Tatum. Si l’on met de côté une courte apparition dans le deuxième volet, intitulé G.I. Joe : Conspiration, l’acteur laissait ensuite sa place à Dwayne Johnson et Bruce Willis.

Doté d’une intrigue inutilement compliquée et oscillant entre premier et second degré sans jamais vraiment choisir, le long-métrage réalisé par Jon M. Chu semblait avoir enterré la franchise. Côté box-office, le film n’avait pas atteint le résultat espéré, en ne récoltant que 375 millions de dollars dans le monde, et ce malgré la présence de l’un des acteurs les plus rentables de ces dernières années. Mais la Paramount croit visiblement encore en l’avenir de G.I. Joe, puisqu’un spin-off centré sur l’un des agents de l’équipe d’élite est actuellement en préparation.

Henry Golding dans le rôle de Snake Eyes

Snake Eyes n’est clairement pas le plus loquace des membres de l’équipe des G.I. Joe. Tout reste à découvrir sur ce ninja extrêmement silencieux, si ce n’est le fait que son frère, le redoutable Storm Shadow, est devenu son ennemi. Ce dernier sera d’ailleurs présent dans ce spin-off. Autrefois incarné par Ray Park, l’expert en arts martiaux connu pour ses rôles dans Star Wars, Episode I : La Menace Fantôme et X-Men, Snake Eyes sera cette fois-ci interprété par Henry Golding. Révélé par la comédie Crazy Rich Asians, l’acteur est récemment apparu dans Last Christmas. Le 5 février prochain, il affrontera Matthew McConaughey et Charlie Hunnam dans The Gentlemen de Guy Ritchie.

Andrew Koji succède quant à lui à Byung-Hun Lee dans le rôle de Storm Shadow. Samara Weaving, révélation de La Baby-Sitter et Wedding Nightmare, interprète de son côté Scarlett, incarnée par Rachel Nichols dans le premier volet. La Baronne fera elle aussi son retour dans Snake Eyes, et Úrsula Corberó (La Casa de Papel) remplace Sienna Miller pour jouer la méchante emblématique. Iko Uwais, la star de The Raid, complète la distribution. L’envie de reformer une équipe pour offrir un nouvel avenir à la saga se fait donc grandement sentir.

Aux commandes de Snake Eyes, nous retrouvons Robert Schwentke, réalisateur de Flight Plan, RED et Divergente 3 : Au-delà du mur. Les prises de vues du film viennent tout juste de débuter au Japon, comme le révèlent les photos ci-dessous, ainsi que la vidéo en tête d’article. Une cérémonie de bénédiction du tournage a même été organisée le 10 janvier au sanctuaire Hie-Jinja Shrine de Tokyo.

Snake Eyes sortira le 21 octobre 2020 au cinéma.