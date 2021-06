Snake Eyes : une nouvelle bande-annonce pleine d'action

La franchise "G.I. Joe" prend un nouveau départ sur grand écran avec "Snake Eyes", préquel centré sur le personnage éponyme. Une nouvelle bande-annonce continue de nous vendre un long-métrage bourré d'action.

Les G.I. Joe sont de retour

Avec 678 millions de dollars récoltés à eux deux, les précédents films G.I. Joe n'ont pas été d'éclatantes réussites. On peut d'ailleurs dire la même chose sur le plan artistique. La marque de jouets va cependant revenir sur nos écrans avec Snake Eyes, une sorte de reboot/préquel centré sur le héros portant le même nom. On l'avait croisé dans les films quand Ray Park l'interprétait mais ce n'est plus cet acteur qui sera dans le costume. Henry Golding a été choisi pour prendre la relève et c'est sur ce projet que repose la responsabilité de relancer les G.I. Joe dans les salles. En cas de réussite, on peut s'attendre à ce que d'autres films voient le jour.

L'origin story de Snake Eyes

Comme le montre la nouvelle bande-annonce, il sera question de l'organisation Cobra, célèbre entité contre laquelle luttent les héros de la franchise. Nous devrions donc en apprendre plus sur les contours de l'univers, ainsi que sur les origines de Snake Eyes. Un guerrier devenu membre du clan Arashikage après avoir sauvé la vie de l'un des membres. Mais sa fidélité va être mise à rude épreuve par les soldat de Cobra. Il sera également question de sa relation tumultueuse avec Storm Shadow (Andrew Koji), son frère de cœur. On pourra également croiser Scarlett (Samara Weaving), La Baronne (Ursula Corbero) et Akiko (Haruka Abe), des personnages connus dans l'univers G.I. Joe.

Snake Eyes (Henry Gosling) - Snake Eyes: G.I. Joe Origins ©Paramount Pictures

Mieux vaut ne pas trop s'avancer pour ne pas s'exposer à une déception, mais ce Snake Eyes a l'air d'être un bon film d'action avec des scènes spectaculaires. On dira même qu'il a l'air de poser des nouvelles bases qui permettront enfin d'avoir une adaptation à la hauteur du matériau de base. Le film est réalisé par Robert Schwentke et doit arriver dans nos salles le 18 août prochain. Nous surveillerons sa réception mais nul doute que Paramount et Hasbro doivent avoir quelques idées en tête pour le futur des G.I. Joe. L'année dernière, il se disait justement qu'un autre projet était déjà dans les tuyaux.