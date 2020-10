Songbird : trailer du film catastrophe produit par Micheal Bay sur la pandémie

En ce premier jour de confinement, voulez-vous encore plus vous mettre dans l'humeur du moment ? Si c'est le cas, la bande-annonce de "Songbird" est ce qu'il vous faut puisque ce film produit par Michael Bay se déroule dans un futur assez proche, et raconte comment la pandémie actuelle ne s'est jamais arrêtée.

En 2024, la pandémie n'est pas terminée

Au printemps dernier, alors que l'on commençait à entrevoir le début du déconfinement, nous apprenions que Michael Bay avait eu l'évidente idée de produire un film sur la pandémie. Et ce, alors que les tournages étaient arrêtés sur le territoire américain. Cette petite production, Songbird, entendait profiter du vide causé par le confinement à Los Angeles pour se tourner dans des décors vides. Avec des précautions accentuées et une certaine urgence, le long-métrage réalisé par Adam Mason a été mis en boîte en l'espace d'environ deux semaines, avec un casting réduit. S'ils ont voulu le faire en pleine pandémie, c'est parce que le scénario va en parler. À sa façon.

Les plus pessimistes risquent de ne pas aimer car l'histoire se déroule en 2024 et le virus que l'on connaît a muté ! Sa propagation n'a pas pu être stoppée et tout le monde vit encore une période sombre avec un confinement obligatoire. Une restriction nécessaire car une grosse partie de la population mondiale a trouvé la mort. Songbird va plus précisément raconter l'histoire d'amour impossible entre un coursier qui est immunisé et une femme qui est forcée de rester chez elle. Lui, voit la réalité du terrain et profite d'un sentiment de liberté. Elle, depuis son appartement, est confrontée à des situations angoissantes avec des inconnus qui passent devant sa porte. Production Michael Bay oblige, on trouvera des gun fights, un peu de sexe et de la tension. Tout ce qu'on ne vit pas dans notre confinement mais qui a dit que le cinéma était forcément réaliste ?

Songbird : une sortie à venir sur une plateforme ?

La première bande-annonce arrive dans un drôle de timing avec le début du nouveau confinement en France. Nous pensions avoir retrouvés une partie de notre liberté ces derniers mois et voilà le devoir de se restreindre à une vie dans nos appartements. La vision des premières images de Songbird ajoute un peu à la déprime ambiante et on espère que la conclusion, dans la réalité, sera plus proche de celle de Contagion (un vaccin était trouvé) que de celle-ci. K.J. Apa et Sofia Carson sont les deux têtes d'affiche de Songbird, accompagnés par Demi Moore, Alexandra Daddario, Paul Walter Hauser et Craig Robinson.

Le long-métrage n'a pas de date de sortie dans les salles pour le moment. Compte tenu de la situation, une disponibilité sur une plateforme apparaît comme la solution la plus viable. On a vu avec le début de la pandémie que Contagion avait fait des scores élevés d'audience. En sera-t-il de même pour Songbird ?